5年前投給柯文哲因「堅持打正面選舉」　吳怡農遺憾：已完全背離人民期待

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲最近針對總統府秘書長陳菊頻頻開砲，民進黨中央要求收回並公開道歉，但柯文哲再度回嗆，「管他的！」對此，立委參選人吳怡農4日表示，5年前他將選票投給柯文哲，「我很遺憾，現在的柯市長已經完全背離人民當初賦予他的深切期待。」

柯文哲最近抨擊民進黨，其中數次點名陳菊，3日再嗆「上半生坐過牢，下半生為非作歹？」面對民進黨中央要求收回並公開道歉，柯文哲4日回嗆「管他的！」，2018年政治主流就是討厭民進黨，民進黨應該很誠實的面對這個問題。

對此，吳怡農4日透過臉書表示，從政之路不好走，他相信願意投身政治、從事公共服務的人，都對國家社會抱有一定的理想，將公共利益置於個人之前，是他不敢忘卻的初心。



吳怡農說，2014年他也曾經相信過那麽一個人，能夠為台灣社會帶來改變，期待這位登高一呼「堅持打一場正面選舉」的人，可以帶出嶄新的政治氣象。「五年前，我將選票投給柯文哲市長。」



吳怡農更翻出柯文哲5年前的臉書貼文，其中寫道「抹黑別人不會讓自己變乾淨；挑起對立只會撕裂市民共同的情感。」對此，吳怡農表示遺憾，「現在的柯市長已經完全背離人民當初賦予他的深切期待。」

▲柯文哲5年前臉書貼文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



吳怡農強調，透過選舉，一個人的動機會不斷受到檢視；透過政治，一個人的人格也會持續被考驗，「我會謹記自己從政的初心。」