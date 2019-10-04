全台8座橋從未檢測埋隱憂！　港公司承諾「1個月提初步報告」

▲南方澳大橋坍塌奪6命。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

6條人命魂斷南方澳大橋後，揭發21年來從港務局到港務公司期間都未曾獨立檢測，進一步追查，竟發現港務公司轄下17座橋梁中，還有8座從未辦理過檢測，為交通安全埋下許多未爆彈。港務公司總經理陳劭良表示，8座未檢測橋梁會先優先檢測，絕不會只採用目測，相信負責檢測的台灣世曦公司會用更專業的方式檢測，目標1個月內有初步報告。

談到此次最為人詬病的「目測」檢測方式，陳劭良解釋，目測是每年的例行性回顧，因為每年都必須要做修補、回顧，這次技術顧問公司會有更專業的方式做檢測。但被問及專業的檢測方式為何？他尷尬笑說，這是專業問題，要問技術顧問公司才知道，並無法代為回答。

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陳劭良說，3個月內完成詳細檢測，目標希望1個月內將有初步檢測和報告。至於初步報告是否對外公布？他則說，擔心到時沒有完整的細部報告，直接對外界公布，又會衍生許多零星問題，不公布又擔心外界誤以為隱瞞，屆時將以修補為第一優先。

據了解，此次負責檢測的是台灣世曦工程顧問股份有限公司，陳劭良說，台灣世曦是業界間很有名顧問公司，而且長期有合作關係。至於檢修經費多少，他只說，這不方便對外透露，以免同業間競爭。

港務公司轄下17座橋梁中，扣除最近4年內完工的橋梁共有4座，其餘13座橋僅有5座曾經辦理過檢測，其中還有2座橋上次檢測已時隔11至13年，港務公司根本還沒成立，近年主動檢測的只有花蓮港的3座橋梁，等同有10座橋移交給港務公司後，長達10年以上從未受檢過。

據港務公司提供資料顯示，近4年完工橋樑包含2018年完工的台北港南碼頭區聯外高架橋、2018年完工的花蓮港景觀橋、2015年完工的南星聯絡橋、北段2015年、南段2018年完工的高雄港聯外高架橋。

目前有8座橋梁在接管後都沒有辦理檢測，包含1998年完工的南方澳跨港大橋、1999年完工的中一橋、2002年完工的中二橋、2003年完工的中南一橋及中南二橋、1998年完工的安平新港橋、2008年完工的安平跨港橋、2005年完工的竹溪橋。

5座曾辦理檢測的橋梁中，其中濱海橋在2008年辦理過結構檢測、中興橋於2006年檢測，港務公司也還沒成立，等於濱海橋已11年、中興橋已13年都沒辦過檢測。

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