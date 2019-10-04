中華醫大視光系葉家瑋　驗光師高考全國第5驗光生普高榜首

▲中華醫大視光系應屆畢業校友葉家瑋（中）驗光師高考全國第5名、驗光生普考全國榜首，曾信超校長（左）、視光系系主任陳昆祥（右）讚揚為校爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年考試院專技人員考試放榜，中華醫事科技大學視光系應屆畢業生葉家瑋榮，登驗光師國家高考全國第5名、驗光生普考榜首，消息傳回學校，令系上師長及學弟妹振奮又與有榮焉。

10月4日葉家瑋返校感謝師長的教導，並與同登驗光師高考及格的同學開心慶祝，曾信超校長送上祝福的同時也對校友的優異表現大讚許不已。

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中華醫大視光系系主任陳昆祥表示，日前放榜的2019年驗光專技人員國家驗光師高等考試及驗光生普通考試放榜，視光系應屆畢業生表現亮眼，驗光師高考通過率近6成，高出全國平均（18.5％）3倍多，特別的是，應屆畢業生中透過高中申請入學管道進入視光系就讀的表現格外優異，通過率達8成多，是全國科大的第1名。

▲2019年驗光專技人員驗光師高考及驗光生普考中華醫大視光系應屆畢業生表現亮眼，通過率高出全國平均3倍多，師生開心慶功。

此外，今年6月才從視光系畢業的校友葉家瑋驗光師高考成績位居全國第5名，驗光生普考更拿下全國榜首。消息傳回中華醫大和他高職畢業的母校虎尾農工，令母校的師長和學弟妹感到與有榮焉。高職就讀機械科的葉家瑋，因為對驗光師工作抱持夢想，以中華醫大視光系為升學第一志願，在校期間學習認真，勤於複習，對系上開的國考輔導課從未缺席，而有如此亮眼的表現。

陳昆祥主任表示，取得國家驗光師高考及格證書是系上每位畢業後的第一目標，因為有了驗光師高考證照，起薪就有近4萬元，隨著年資增加，月薪超過50K不成問題，並且具備驗光師資格可以指導實習生，也可以執行低視力輔具評估，累積2年的工作經驗就可以申請開業擔任驗光所負責人，對視光系畢業生而言，無論選擇就業或創業都是職涯很好的發展，因此在學期間系上特別對應屆畢業生開設國考輔導課程，老師輸流排班陪學生課輔，在師生密集衝刺努力下有此成果令人欣慰。

感念師長的教導，葉家瑋特地從雲林家鄉返母校中華醫大與視光系師長分享喜悅，並與同樣取得驗光師高考及格繼續留在系上攻讀碩士的新科驗光師同學們開心慶祝。曾信超校長親自到場送上祝賀，也對學生的表現豎起拇指讚許不已。