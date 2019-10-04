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影／痛批執政無能！　韓國瑜要蔡英文思考：繼續連任是不是詐騙

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜，除了在臉書狠批蔡政府執政4年來的種種政策，更質疑她守護台灣的方式是詐騙，韓國瑜4日受訪時提到「我一直堅持的民主的價值還有愛與包容，我想蔡英文總統應該好好思考，他執政三年半是不是真的執政完全無能，如果要繼續連任，是不是有詐騙的行為」。

▲▼ 1004_高市府潮國慶_活動_聯訪 。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

總統蔡英文4日南下屏東，現場媒體詢問，高雄市長韓國瑜的臉書說蔡總統守護台灣的方式是詐騙，蔡總統對此只回應一句「他講這些有公信力嗎？」媒體還問，韓國瑜說自己選舉以來沒有罵過人，因為覺得這是一場骯髒的選舉，蔡英文則笑說「他不是才剛剛罵我的嗎？」。

▲▼ 1004_高市府潮國慶_活動_聯訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜猛批蔡政府。（圖／記者洪正達攝）

對此，韓國瑜說「蔡英文總統說守護中華民國主權，最強而有力的就是蔡英文總統本人，其實這三年半的執政對外交的關係一個接一個斷交，如何守護中華民國的主權，所以我才講這根本就不是守護主權，這是詐騙行為」。

韓國瑜提到「從選舉到現在這段時間，我並沒有罵過任何一個人，即使我天天被抹黑、扭曲都是一樣的，而且我一直堅持的民主的價值還有愛與包容，從來也沒有罵過任何人，我想蔡英文總統應該好好思考一下，他執政三年半是不是真的執政完全無能，如果要繼續連任，是不是有詐騙的行為，請他好好思考一下」。

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