脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

▲英國將針對多種藥物進行出口管制。（圖／路透）
記者張方瑀／編譯
距離英國脫歐時間僅剩不到一個月，英國政府日前宣布，將開始禁止部分藥品出口，以保障國內健保制度病人獲得藥品的權利，受管制的24種藥品包含賀爾蒙補充療法用藥、避孕藥與腎上腺素。儘管政府表示，這些管制與脫歐無關，但藥廠認為，此舉算是脫歐的預防措施。
英國政府宣布，將針對19種賀爾蒙補充療法（Hormone Replacement Therapy）用藥與其他5種類型的藥物，包含腎上腺素、B型肝炎疫苗與部分避孕藥等，進行出口限制。官方表示，這項規定並非針對脫歐，而是根據調查指出，這些藥物在過去6個月都有短缺的情況，進行管制是希望能夠保障國民保健署（NHS）病人的權益。
這項限制將阻止藥商將藥物賣往更出價更高的國家，讓原本應為英國病患所用的藥物短缺，許多製藥廠也樂於見到這樣的措施。每年英國約有36萬張賀爾蒙補充療法的處方籤，用來緩解更年期的症狀，但藥物確時常短缺。除此之外，政府甚至還替抗憂鬱藥「氟西汀」（Fluoxetine）設立了嚴重短缺方案，允許醫師在缺藥的情況下提供別種藥物。
Thousands of women have been affected by ongoing global shortages of Hormone Replacement Therapy (HRT).— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) October 3, 2019
We know how distressing this is and so we're taking action to ensure existing stocks of HRT remain in the UK:
https://t.co/5vW0fiuhwB
More info on how we're doing this pic.twitter.com/RfkhQjzdej
英國衛生暨社會照護部長韓考克（Matt Hancock）表示，對於進行賀爾蒙療法的病患來說，藥品短缺是非常痛苦的，政府有責任讓國民保健署的病患，都能夠獲得安全且有效的治療。英國製藥協會醫師葛維里（Rick Greville）則表示，雖然政府並未明指是為了脫歐作準備，但此舉確實屬於預防措施，代表著藥廠在脫歐前幾個月的庫存會受到完整的保護。