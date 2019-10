脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

▲英國將針對多種藥物進行出口管制。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

距離英國脫歐時間僅剩不到一個月,英國政府日前宣布,將開始禁止部分藥品出口,以保障國內健保制度病人獲得藥品的權利,受管制的24種藥品包含賀爾蒙補充療法用藥、避孕藥與腎上腺素。儘管政府表示,這些管制與脫歐無關,但藥廠認為,此舉算是脫歐的預防措施。

英國政府宣布,將針對19種賀爾蒙補充療法(Hormone Replacement Therapy)用藥與其他5種類型的藥物,包含腎上腺素、B型肝炎疫苗與部分避孕藥等,進行出口限制。官方表示,這項規定並非針對脫歐,而是根據調查指出,這些藥物在過去6個月都有短缺的情況,進行管制是希望能夠保障國民保健署(NHS)病人的權益。

這項限制將阻止藥商將藥物賣往更出價更高的國家,讓原本應為英國病患所用的藥物短缺,許多製藥廠也樂於見到這樣的措施。每年英國約有36萬張賀爾蒙補充療法的處方籤,用來緩解更年期的症狀,但藥物確時常短缺。除此之外,政府甚至還替抗憂鬱藥「氟西汀」(Fluoxetine)設立了嚴重短缺方案,允許醫師在缺藥的情況下提供別種藥物。

Thousands of women have been affected by ongoing global shortages of Hormone Replacement Therapy (HRT).



We know how distressing this is and so we're taking action to ensure existing stocks of HRT remain in the UK:

https://t.co/5vW0fiuhwB



More info on how we're doing this pic.twitter.com/RfkhQjzdej