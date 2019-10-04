荒唐哥用iPhone 3年「變成專情小GAY」　怒告蘋果求償46萬…男友都心碎！

▲俄羅斯男子因為用了iPhone變gay對蘋果公司提出告訴。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

在3C產品發達的年代，不少資訊的傳播也跟著科技化，但也出現不少荒唐的宣傳案例。近日在俄羅斯一名男子對蘋果公司提起告訴，表示自己在使用iPhone之後，因為下載一款App沒想到卻從此踏上「變成同志的旅程」，雖然現在有穩定的男友，但已經造成精神上的傷害。

根據《Moscow Times》報導，拉祖米佐夫（(D. Razumilov）2017年使用了蘋果手機之後，在手機上下載到了一個使用加密貨幣的APP，之後收到了一條英文訊息寫著「沒有嘗試前，千萬不要妄自下定論」。拉祖米佐夫之後開始在該APP上認識一些朋友、閱讀訊息等。

2個月後拉祖米佐夫與一名男子聯繫越來越頻繁，甚至還出現了親密行為無法自拔，他痛苦的表示，「我無法跟我的男友分開，但是也沒有辦法跟父母親解釋，都是因為收到那封訊息，讓整個生活變得更糟」。

▲即便男子現在有男友，還是認為自己精神煎熬。（圖／達志示意圖）

拉祖米佐夫一氣之下，到法院控告蘋果公司「因為操縱使用者變成同性戀」更提到iPhone已經造成精神與痛苦的煎熬傷害，法院則進一步受理準備資料開庭。拉祖米佐夫表示，將會對蘋果公司要求1.5萬美金（約台幣46萬）的精神賠償費用。

拉祖米佐夫的律師古斯尼耶娃（Sapizhat Gusnieva）表示，委託人相當害怕、擔心也很痛苦，即使APP使用第三方應用程式，但蘋果還是要負起相當的責任。全案將於10月17日公開審理接受訪問。

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