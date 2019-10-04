拒當下流老人！　各年級生善用「投資3寶」養大退休金

▲不同年齡層適合的退休方式大不同，專家提出3大理財規劃，讓退休後的生活無後顧之憂。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著國人平均餘命越來越長，退休規劃成為最夯的理財議題，不過年輕人、中年人、年屆退休的人究竟該如何投資，才能真正存到一筆退休金，專家針對不同年齡層，提出適合該族群的退休準備計畫，讓老有所終。

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠表示，許多民眾認為財富不夠，無法進行財富管理是錯誤觀念，應及早開始準備，適時盤點可用資金、選定投資標的並貫徹執行。

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針對不同年齡層，中信也提出退休準備建議，20至30歲的年輕人在投資理財的資金有限下，退休準備規劃應提早分批提存退休金，積極參與投資市場，可考慮以股票配置為主的積極型投資組合，股票以國家區域股為主，輔以新興市場股，占比約6至8成。

至於債券則以高收益債搭配新興市場債為主，占比約2至4成，當預算有限時，規劃定期壽險、意外險，另為補足傷病造成收入損失，可運用實支實付及定額醫療險彌補缺口，減輕家人負擔。

30至50歲的中年級生儘管處於資產快速累積時期，但家庭生活開支、子女教育金花費高，無暇顧及長遠計畫，退休準備以選擇穩健增長、不易挪用的工具為主。考量報酬與風險管理，投資策略建議可採股債平衡，抵抗資產規模放大後所增加的風險，建議以成熟國家股和投資等級債，搭配新興市場債為主。

中年級生還可細分為工作成長期與工作高峰期。工作成長期收入穩定、已有資產累積，應建構繳費20年保障終身的防癌、壽險，50歲前繳費完畢，讓基本型壽險醫療作為保障基底；單身者則可運用利變型壽險存下結婚、購屋或深造基金。

另有一定收入及存款，且可能是為一家之主的工作高峰期，應檢視保障缺口，強化一次性給付重大疾病、特定傷病及長期照護險，累積自身醫療資金也可減輕家人負擔；同時運用投資型壽險保單，選擇穩健標的，累積退休金。

最後年屆退休投資人除了建立未來退休穩定金流外，尚需檢視退休缺口，缺口過大時選擇降低退休金流慾望，選擇較高風險的退休工具來滿足缺口，建議可以多元化的孳息資產作為配置主軸，如投資等級債、高收益債、新興市場債，搭配保證型投資型年金，同時預備資產傳承，運用高槓桿保障型保險，讓資產完整移轉，妥善安排遺族生活。