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韓國輿論怒了！12強名單有傷兵教練團卻不知...台網友全歪樓

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▲「韓國輿論怒」12強挨轟狀況外！網秒聯想一張臉...笑慘：唯一支持韓國瑜珈老師（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

繼韓國瑜珈老師，這次又來新哏「韓國輿論怒！12強韓國隊有傷兵卻被動知道」，不少網友一秒掃過，誤以為高雄市長韓國瑜鬧出大事了，急忙點開一探究竟，結果根本毫無相干，紛紛狠酸「韓國這名字很敏感！」

一名網友在PTT在Baseball版大玩文字遊戲，只見標題斗大寫著「韓國輿論怒！12強韓國隊有傷兵卻被動知道」，一秒讓高雄韓國瑜市長躺著也中槍。原來世界12強賽將在11月開打，原PO表示，韓國隊公布28人名單的隔天，NC恐龍隊左投具昌模傳出疲勞骨折，需要休息4週。

弔詭的是，韓國隊教練團等到球團公布後，才被動知道有傷兵問題，明明決定名單前，有事先詢問球團意見，豈料，「球團告知明天才會有詳細確認之下，金卿文仍硬挑了具昌模，這也遭到韓國輿論抨擊韓國隊選訓機制狀況外！」

請繼續往下閱讀...

正因為「輿論撻伐聲」宛如雪片般飛來，原PO發表文章時，標題便強調「韓國輿論怒！」讓不少網友誤以為韓市長鬧出負面新聞，結果好奇點進去一看，才發現是正經八百的棒球資訊，紛紛猛虧，「現在大家標題都要這樣就對了XD」、「比較想看韓國瑜珈老師」、「國家機器動的很厲害」、「真想噓標題，不過算了」、「卡韓啦」、「我真的以為是韓國魚，想說韓國傷兵乾他X事」。

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▲「韓國輿論怒」12強挨轟狀況外！網秒聯想一張臉...笑慘：唯一支持韓國瑜珈老師（圖／翻攝PTT）

▲網秒聯想韓市長的臉！（圖／翻攝PTT）

無獨有偶，今（4）日本站報導《韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年…跪趴地上求原諒！》南韓選手Kim Bi-O對觀眾比中指，儘管風光拿下冠軍卻輸了風度，事後召開記者會致歉，對著全國人下跪說對不起，最終更遭到禁賽3年。

不少網友也笑虧，「唯一支持韓國瑜珈老師」、「韓國這名字很敏感」、「文字哏啊！近來視力有好些，不然就…」、「滿滿韓國眼殘哏XD，#故意抓韓粉現身是吧」、「有人跟我一樣嗎 只要看到韓國就會直接聯想成…」、「看到韓國兩字腦海都會跑出一張臉」、「嚇到，想說韓國瑜怎麼可能會道歉」。

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