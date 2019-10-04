　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼恐怖情人,男友,前男友。（示意圖／pixabay）

▲新北一名包姓男子因女友提分手心生不滿，企圖以各種方式妨害她的名譽。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北一名男子阿強（化名）因不滿林姓女友提出分手，透過臉書傳送自己與林女交往期間的不雅照給林女前男友，還擅自使用她的IG帳號四處散布性暗示訊息及猥褻圖片，讓林女名譽受損。法院審理後依散布猥褻圖片及影像罪、恐嚇危害安全等罪，判阿強拘役100日，全案可上訴。

據判決，阿強2018年10月在新北市住處使用臉書，傳送林女私密處及手握男性生殖器等親密照片、影片給林女前男友何姓男子。林女事後於提出分手。阿強因不滿被分手，竟傳訊息恐嚇林女「想影片給大家看是不是」、「影片也許等等就會發了」、「禮拜六來找我刪一個」，讓她心裡感到非常害怕。

阿強見林女害怕後不願收手反而變本加厲，擅自登入林女IG帳號，隨處散播與林女交往期間拍的性愛影片，標題還大膽下「我被插快來看．現在」，氣得林女向新北市汐止分局報案提告。

法院審理後依散佈、販賣猥褻物品及製造持有罪、恐嚇危害安全罪、入侵電腦或其相關設備罪、破壞電磁紀錄罪，判包男拘役100日，全案可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

女兒被阿公罰跪！爸拿殺蟲劑噴阿公眼　出庭辯：在噴蚊子…

妻躲角落講電話！夫逼問驚揭她外遇　一查發現已6年...崩潰喊：不是才剛開始

每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色　韓國瑜狠批蔡執政「詐騙」

ET快訊
手機電充飽快拔掉？　3C達人破解「4大充電迷思」
foodpanda驚見「男星」外送員！雨天送餐被管理員羞辱　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

駕駛恍神肇禍4車追撞翻車1死5傷 　與被害人和解…判緩刑3年

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

1千5百噸斷橋如何1個半月拆光光　交通部：萬噸平台船來助力

影／「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

涉及「三方」利益！2消防員葬身火窟…資深隊員嘆：只會有更多弟兄被燒死

解剖釐死因！母子宮裂20cm男嬰臉發黑亡　父淚控：診所不聞不問

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

駕駛恍神肇禍4車追撞翻車1死5傷 　與被害人和解…判緩刑3年

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

1千5百噸斷橋如何1個半月拆光光　交通部：萬噸平台船來助力

影／「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

涉及「三方」利益！2消防員葬身火窟…資深隊員嘆：只會有更多弟兄被燒死

解剖釐死因！母子宮裂20cm男嬰臉發黑亡　父淚控：診所不聞不問

仁德火車站外大排變橘色！　環保局查獲污染要重罰

馬大偉解盤／紅雀@勇士　「挺」莊 買紅雀

周六晚轉雨變天！一張圖秒懂「降雨熱區」　吳德榮：下周成颱機率高

【何韻詩遭潑漆】潑紅漆的被告，為什麼沒羈押？

南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

房市擺盪！官方認證北市房價微幅修正　2千萬內大樓最暢銷

台中違建工廠惡火2勇消噬命　3監委申請自動調查

凱莉珍娜「分手不到2天」半夜現身飯店…前男友也在！　PO文解釋：他剛好在那

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

不斷更新／林立、林泓育炸裂　1局結束桃猿2：0兄弟

社會熱門新聞

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救..

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2..

澄清湖活逮6.5米巨蟒　下場被..

台中2勇消殉職！蔡英文慰問家屬

志願役斗內女主播2年負債730..

快訊／台中肥料廠長墜2.5m深..

澄清湖割草驚見巨粗蟒蛇　勇消苦..

王瑞德遭3網友怒嗆提告　法院判..

妻查帳...驚見中風夫花千萬養..

醫師小三「床上約跑」正宮打掃抓..

「蘆竹王陽明」偷拍5女重判10..

等不到丈夫回家！漁工妻抵台悲..

快訊／旅客落軌「輾過」！學生月..

更多熱門

相關新聞

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

男子吳茂騰勒斃同居張姓女子，分屍裝袋棄置生產路草叢內，台南地院合議庭認為吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部，確認被害人死亡，並將被害人肢解棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食，可認被告性格偏差，自私自利，且行兇手段殘忍，以殺人罪等判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

恐怖情人殺人分屍吳茂騰判處無期徒刑

恐怖男告白高中老師　嚇：我是人妻

恐怖情人2闖前女友家！2招險致命

充電線勒脖　渣男凌虐女友「折磨妳到死」

關鍵字：

恐怖情人新北地院恐嚇危害安全罪名譽受損

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面