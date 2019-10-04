不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

▲新北一名包姓男子因女友提分手心生不滿，企圖以各種方式妨害她的名譽。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北一名男子阿強（化名）因不滿林姓女友提出分手，透過臉書傳送自己與林女交往期間的不雅照給林女前男友，還擅自使用她的IG帳號四處散布性暗示訊息及猥褻圖片，讓林女名譽受損。法院審理後依散布猥褻圖片及影像罪、恐嚇危害安全等罪，判阿強拘役100日，全案可上訴。

據判決，阿強2018年10月在新北市住處使用臉書，傳送林女私密處及手握男性生殖器等親密照片、影片給林女前男友何姓男子。林女事後於提出分手。阿強因不滿被分手，竟傳訊息恐嚇林女「想影片給大家看是不是」、「影片也許等等就會發了」、「禮拜六來找我刪一個」，讓她心裡感到非常害怕。

阿強見林女害怕後不願收手反而變本加厲，擅自登入林女IG帳號，隨處散播與林女交往期間拍的性愛影片，標題還大膽下「我被插快來看．現在」，氣得林女向新北市汐止分局報案提告。

法院審理後依散佈、販賣猥褻物品及製造持有罪、恐嚇危害安全罪、入侵電腦或其相關設備罪、破壞電磁紀錄罪，判包男拘役100日，全案可上訴。

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