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3年半47人命喪槍下…警狂掃黑槍斬金流！槍砲修正草案加重刑罰

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記者孫于珊／台北報導

警政署9月執行2019年第5次全國同步「檢肅非法槍械」及「掃蕩地下金融」專案行動，成果豐碩！緝獲非法槍枝93枝、扣押犯罪所得（含現鈔）近新台幣2億元，匯兌金額近29億元。此外，警政署也表示，槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案已於3日經行政院會討論通過，由於3年半來已47人命喪槍口，因此修法將操作槍納入管制等措施，強調要從「源頭斷根」到「加重刑罰」雙管齊下！

▲▼改造空氣槍。（圖／記者孫于珊攝）

▲警方掃黑槍、斬金流！查扣改造空氣槍等贓證物。（圖／記者孫于珊攝）

「檢肅非法槍械專案行動」共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例66件75人，計掃蕩改造槍械場所7處，緝獲非法槍枝93枝，成果豐碩！其中有3起案件最為重大。

刑事局偵查第一大隊第二隊9月26日在新竹縣竹東鎮偵破易姓男子等人在網路購買大量槍彈零件，涉嫌非法槍械枝改造工廠案，查獲改造手槍4枝、改造空氣槍1枝、砂輪機、鑽檯等改造工具一批；9月20日刑事局偵查第一大隊與台南市政府警察局在高雄市左營區共同偵破40歲翁姓男子等人涉嫌改造槍械場所案，查獲改造手槍2枝、板手等改造工具；刑事局中部打擊犯罪中心9月24日、26日及10月2日，連破3件兵工廠！在新竹縣竹東鎮、竹北市及台中市太平區，分別持搜票將犯嫌傅男、林男、王男等3人查緝到案，同時查獲改造手槍2枝、鑽床、車床等一整批改造工具。

▲▼警偵破易男等人涉嫌非法槍械枝改造工廠案，查獲4枝改造手槍、砂輪機、鑽檯等改造工具一批。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警偵破易男等人涉嫌非法槍械枝改造工廠案，現場有4枝改造手槍、砂輪機、鑽檯等改造工具一批。（圖／記者孫于珊翻攝）

另在「掃蕩地下金融」方面，查獲地下錢莊91件、159人，地下匯兌41件、148人，扣押犯罪所得（含現鈔）逾新台幣 1億979萬5917元，匯兌金額28億8286萬9159元。其中以刑事局偵查第八大隊與新北市、高雄市、台南市及基隆市警察局在台北市文山區共同偵破王男等7人涉嫌詐欺、賭博、洗錢最為重大，發現他們以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房（俗稱水房），並查扣贓款新台幣390萬元等證物。

▲▼警破獲王男等7人詐欺、賭博、洗錢集團案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警破獲王男等7人詐欺、賭博、洗錢集團案。（圖／記者孫于珊翻攝）

警政署表示，3日已經行政院討論通過的槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，主要修正第4條「槍砲」定義，增訂「制式或非制式」文字。原本政府管制的模擬槍若打通槍管及撞針，殺傷力可達20焦耳／平方公分，不過仍屬於改造槍枝（非制式槍），刑責較低，但造成的死傷人數卻比制式槍多！從2015年到2019年6月，共造成40人死，遠多於制式槍致7人死。因此修法後，將皆應依特定類型管制槍砲的處罰規定進行追訴，使制式或非制式槍枝刑度一致，皆為5年有期徒刑以上。

另修正第20條之1「模擬槍」定義，將「打擊底火」要件修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，除將原可合法持有的「操作槍」納入管制外，並明確排除經濟部所訂中華民國國家標準「CNS12775」所定義的低動能遊戲用槍，以降低非法改造槍枝出現的可能性。

▲▼制式槍與改造槍比較；操作槍納管模擬槍。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲制式槍與改造槍比較表，其中104年至108年6月，槍擊殺人致死共計47人。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼制式槍與改造槍比較；操作槍納管模擬槍。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲修正草案懶人包！操作槍納管入模擬槍。（圖／記者孫于珊翻攝）

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