勞動部：女性工會幹部成員逐漸增加　男女比例呈現7：3

▲勞動部勞動關係司專委羅文娟。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（4）日指出，愈來愈多女性突破傳統角色，投入職場並加入工會，或擔任工會會務人員，讓工會會務運作與過往有很大的不同；依據各縣(市)政府提供資料顯示，女性理事、監事人數及比率，自101年25.9%提升至107年31.4%，增加5.5個百分點，而近5年皆維持在30%以上的比率，顯見女性在參與工會事務之意願已有提升，且更勇於擔任幹部等領導角色為工會會員服務。

勞動部表示，為落實性別平等政策綱領持續推動提升「女性參與」機會，並履行女性擔任決策或重要職務達三分之一性別比例原則之具體行動措施，勞動部積極鼓勵女性參與工會事務及投身調解事務，並透過辦理「女性工會幹部培訓班」及「女性調解人知能暨協商技巧研習班」活動，提升其專業知能和強化參與意願。

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另外，勞動部勞動關係司專委羅文娟指出，根據美國研究發現，女性勞資爭議調解人於執行調解業務時，會較具細心、富有同理心及耐心等特質，容易獲得勞資雙方之信賴。換言之，其所提出之調解方案，亦相對容易得到雙方之共識，進而將爭議解決。

羅文娟透露，除了女性勞資爭議調解人外，目前全國工會裡的女性幹部成員比例也逐漸增加，像是去年全國性10大工會中就選出了3名女性理事長，這是前所未有的情況，而且現在的工會幹部比例也呈現男女比例7：3的情況，也意味著女性參與度越來越高。

最後勞動部表示，本(108)年度女性工會幹部培訓班將分別在10月23日及31日開辦，未來仍將持續辦理女性工會幹部及女性調解人培訓活動，加強其性別意識培力，以鼓勵女性勞工參與工會會務及投身調解事務。