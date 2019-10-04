救空污！環保署成立「跨區應變小組」　南區5縣市每週開會

▲工廠排放廢氣資料照。（圖／吳松霖提供）

記者嚴云岑／台北報導

時序入秋，空氣品質拉警報，環保署為減緩空品不良情形，今（4）日首度啟動「空氣污染跨區合作預防應變小組」，從今年10月至隔年3月以北、中、南區為單位，啟動跨縣市執行與追蹤會議，透過減煤增氣電力機組調度等4大面向，規劃在空品預報出現紅色警訊前，先協調業者進行停機或降載作業，減少空氣污染。

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環保署中午12時空品監測顯示，北部、竹苗、雲嘉南空品區及金門等25地區為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級，地區包括沙鹿、西屯、忠明、線西、彰化，以及二林。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，面對秋冬空氣品質不良，已訂定「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，就空氣品質預警、預報、警告、通報、應變防治措施等流程予以規範，高屏等縣市亦自主成立局處應變中心因應。但由於空氣污染物具有流動性質，會隨氣象條件跨縣市傳輸、擴散，需透過跨區協調合作，才能達到整體防禦之效。

▲環保署空保處處長蔡孟裕。（圖／記者嚴云岑攝）

今日上午空氣污染跨區域合作預防應變小組，已在南區召開首次會議，參與縣市包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市與屏東市，因應南區秋冬空污問題嚴重，今起將每週召開應變會議，對空品進行滾動式檢討。

中區會議也於今日下午首度召開，目前仍在進行中，苗栗縣、雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣皆派代表出席，開會頻率為每月一次；北區則有基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市等，因秋冬空污影響較小，僅需每季開會。

蔡孟裕提到，上午南區會議中，屏東縣提出希望中央能協助蒐集農業廢棄物，避免農民把農業資材棄置在農田裡，甚至放火去燒。部分縣市則反映，希望能更了解監測站數據，並請中央協助分析，環保署都會一併參考。