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從草叢蹦出來給岳父生日驚喜　嚇慘對方被「開槍」下秒斃命超QQ

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▲女婿想給岳父生日驚喜卻成驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／Chris Bergan）

▲女婿想給岳父生日驚喜卻成驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／Chris Bergan）

實習記者曾筠淇／綜合報導

原先住在挪威的克里斯•貝爾根（Chris Bergan）為了替61歲的岳父里查德•丹尼斯（Richard Dennis）慶生，因此匆忙趕到對方的住所。他在敲門後，立刻躲到一旁的灌木叢中，希望能給老人家一個特別的驚喜，不料竟被驚嚇的對方一槍斃命，淪為一起意外慘案。

綜合外媒報導，37歲的貝爾根在本周二（1日）時，從挪威飛往美國佛羅里達州微風灣（Gulf Breeze），並在當晚11點30分左右，敲了敲丹尼斯家的大門後，就躲在一旁的灌木叢中，準備給對方一個生日大驚喜！

▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲丹尼斯以為自己將遭人襲擊，因此開槍射發子彈。（示意圖／取自Pixabay）

警方表示，當時丹尼斯在接受調查時回答道，他聽聞了窸窸窣窣的聲音，沒多久就有個人從中「跳出來」，因為自己當時完全被嚇到了，所以雖然還沒看仔細，他便拿出半自動槍枝發射子彈保護自己，並且一槍擊中「那個人」，只是萬萬想不到對方竟是貝爾根，然而卻已將對方殺死。

事實上，在貝爾根敲門前，丹尼斯才剛與另一名親戚發生衝突，因此他才以為是同一個人上門要找他麻煩，他自始至終沒想到敲門的人居然是自己的女婿。

最後，因為丹尼斯的說法被警方採信，認為他是真的對這個「生日驚喜」感到震驚，所以才會錯殺貝爾根。因此，丹尼斯並不會因為這起意外槍擊案而被起訴。

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