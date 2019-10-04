竹聯幫堂主砸店要小吃店3成股份　直播嗆館長「2486」蹭黑名

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲民眾報案，1名男子率眾到萬華某小吃店砸店恐嚇要入股，警方追查，該名男子還率領旗下小弟四處替人追討債務，最後在網路平台直播嗆聲館長：「2486（意指不入流、白目）。」

警方調查，46歲的李姓大哥，涉嫌與小弟一同道萬華某間小吃店，在店內砸店並要求對方讓出百分之30的股權，且還替事主出面協調多筆債務，只要對方不從就暴力相向，警方日前搜索並查獲槍枝、開山刀以及本票，訊後將李男以及其他3名小弟送辦。

▲警方日前到李姓堂主與小弟家中搜出長槍以及開山刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李男平時以竹聯幫堂主自居，除了砸店恐嚇入股之外，有民眾買了士林區天母北路的一塊地想賺錢，但因政策改變後悔，李還出面協調要原本的賣家退還1千3百萬元，賣家感到相當驚恐。

另外，有人在新莊投資安全帽店，雙方各出資250萬元，但因其中一方後悔，雙方約定店面抵押250萬元，但退股這一方找上李男出面，將原本剩餘的50萬元提升至65萬元，讓被害人苦不堪言。

▲李姓男子除了暴力討債之外，更直接開直播怒嗆館長：「2486」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查期間還發現，該名李姓男子更不滿館長約戰「吃屎哥」，在網路平台怒嗆館長：「2486」，更怒嗆館長生意好好做，如果不開心我等你，「練成這樣是防彈嗎？」要館粉轉給館長看。

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