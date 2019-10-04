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美國南卡州彩券全開2　1400人中獎共享340萬美元

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▲樂透,彩券。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Pick4彩券的獎金依照投注金額計算。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國南卡羅萊納州（State of South Carolina）發行的教育彩券開出超熱門號，破過去的紀錄，有1400人同時中獎，共得獎金340萬美元（約台幣1.5億元），而且這些人買的號碼完全一樣，4個號碼都選2。

據《CNBC》報導，開出這個熱門號的是「Pick 4」彩券，類似4星彩選4個號碼，獎金多寡是依照投注金額計算，可以買0.5美元至24美元，中獎機率也會從萬分之1提升到417分之1。

▲超多中獎者在排隊領獎金。（圖／翻攝自推特／@sclottery

彩券官員表示，有一位中獎者玩了16次，他的獎金為8萬美元，不過大多數人的獎金則在2500美元至5000美元之間。

另外，官員提到，這麼多人同時買2號，是因為有些人已經這樣「養號」好幾年，每期都買同組數字，另外也有人純粹是因為生日在2月22日。

其實這也不是第一次出現大批得主一起中「清一色」，南卡州教育彩券統計，2012年有650多人同樣中了4個2，今年6月北卡州有2000多人中4個4，獎金總共780萬美元（約台幣2.4億元）。

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