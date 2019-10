美國南卡州彩券全開2　1400人中獎共享340萬美元

▲Pick4彩券的獎金依照投注金額計算。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國南卡羅萊納州(State of South Carolina)發行的教育彩券開出超熱門號,破過去的紀錄,有1400人同時中獎,共得獎金340萬美元(約台幣1.5億元),而且這些人買的號碼完全一樣,4個號碼都選2。

據《CNBC》報導,開出這個熱門號的是「Pick 4」彩券,類似4星彩選4個號碼,獎金多寡是依照投注金額計算,可以買0.5美元至24美元,中獎機率也會從萬分之1提升到417分之1。

The weather’s not all that’s HOT in Columbia right now! A record number of Pick 4 players are lined up outside our claims center to cash in! We’re paying out a scorching $3.4 million won on 2-2-2-2! The Lottery’s handing out water & fans to the crowd of players that won big! pic.twitter.com/yWLYOhROyB