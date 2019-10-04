曳引車下坡「凍未條」！撞翻吊卡「木條插穿車頭」　他抖喊：根本來不及反應

▲曳引車下坡追撞吊卡，導致吊卡當場翻覆橫躺路中。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市林口4日上午發生一起車禍，1輛滿載建材的曳引車行經北77線1K處的下坡路段時，疑似因未注意到前方狀況，直接高速追撞前方大型吊卡車，導致吊卡車當場翻覆，且曳引車上的木條也穿過車頭，一度讓北77縣道交通受阻，但不幸中的大幸，這場車禍並無人員傷亡。

警方調查，曳引車的劉姓駕駛上午8時許載運木質建材準備下山，行經該處彎道時，疑似因為下坡車速快，再加上剎車不及，直接追撞前方陳姓男子所駕駛的吊卡車，導致吊卡車當場翻覆橫躺路中，而劉男車上的木條也因此插穿車頭，畫面相當驚悚。

▲曳引車下坡追撞吊卡，導致吊卡當場翻覆橫躺路中。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男事後心有餘悸表示，下坡連續過了2個彎道後，突然就被後面車輛撞上，根本來不及反應，車就翻了，「還好車子夠重，才沒有繼續往前滑」。這起車禍發生後，一度造成北77線道交通受阻，所幸緊急排除後已恢復單線雙向通行。

警方獲報後趕抵現場，對駕駛實施酒測值檢測，2人均無酒駕，且無受傷，是不幸中的大幸。警方事後也呼籲，用路人在行經山區道路時，因路幅普遍教窄且坡度大、彎處多，因此必須提高警覺並降低車速，以免發生碰撞。

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