美籍旅客來台重機自助遊　Google導航誤上國道＆車又突熄火

▲屏東縣里港警方以英語和美籍遊客溝通，迅速解決他們困難，讓他們一再稱讚台灣警察及人民的服務熱誠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩名美籍旅客，騎重機車利用Google地圖導航環島旅遊，卻誤設為汽車行駛系統被引導航系統引導上國道3號，且重機車又突然熄火故障，不知如何是好，里港警方透過電話與其溝通後，請報案民眾以貨車協助將他們及重機車載至九如分駐所，排解窘境，離開前眉開眼笑，連說「thank you very much!」。

里港分局九如分駐所警員呂昶頷於日前接獲民眾報案，指國道3號斜張橋往九如交流道方向，有兩名外籍遊客騎乘普重機疑似迷失方向，因無法與他們溝通，請求警方協助。

呂昶頷透過電話和他們對話，得知他們誤上國道及走錯方向，隨即請報案民眾以貨車協助他們及重機車載至九如所。警方表示，這兩位美籍旅客，到台自助旅行，遊玩屏東結束，欲返回高雄左營住處，惟使用Google地圖導行定位方向時，因誤設為汽車行駛系統，致導航系統引導至國道3號上，且重機車又在國道上突然熄火故障。

所長黃俊銘在得知此事後，請來附近機車行老板修復發動機車引擎，再由呂員幫助其重新設定導行系統，指引返回高雄左營住處，他們很高興，稱讚台灣灣警察及人民非常棒，非常感謝熱心民眾及警察的幫助。

里港警分局長楊龍祥平時即鼓勵同仁養成閱讀進修的習慣，對九如分駐所所長黃俊銘及警員呂昶頷遇到美籍旅客，能以流利英語，搭起溝通的橋樑，順利幫助美籍旅客，返回高雄，表示讚許。更希望同仁能發揮所學運用於警察工作中，並呼籲民眾遇到外國人遭遇到困難，可立即撥打110或當地分駐（派出）所電話，尋求協助。