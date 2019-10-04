台中寶特瓶工廠偷排廢氣　市府和檢方監控一年追繳1.2億空汙費

▲環保人員以科學儀器監測污染物排放情形。（圖／台中地檢署提供）

記者鄧木卿／台中報導

目前已進入空污季節，台灣西半部全在髒空氣籠罩之下，但台中工業區一家寶特瓶大廠還是偷偷排放廢氣，台中市政府、環保署和台中地檢署從去年9月監控至今，證據蒐集齊全，4日依違反空汙法業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌起訴，並且重罰2千萬元，追繳1.2億元空汙費。

▲環保人員查核廢氣焚化爐控制面板。（圖／台中地檢署提供）

環保局表示，為了查緝工廠排放汙染，去年與環保署、台中地檢署、警政署保七總隊第三大隊等單位合作，藉由空氣品質感測物聯網資訊及科學儀器，掌握到台中工業區內一家寶特瓶大廠涉嫌繞流排放廢氣。

▲環保人員以FID量測排放管道VOC濃度。（圖／台中地檢署提供）

在台中地檢署檢察官周佩瑩指揮下，去年9月11日展開檢警環聯合查緝行動，當場查獲業者調控防制設備操作時間及廢氣流向，將未經防制設備處理的廢氣排放於大氣中，環保局依違反空汙法規定，依法裁處2020萬元罰緩。

▲檢察官勘驗污染物監測訊息。（圖／台中地檢署提供）

此外，工廠現場也查扣業者申報空汙費相關資料，發現業者刻意短報製程原物料使用量，以及不實核算削減量等行為，蓄意短繳空汙費罪證確鑿，環保局依法追繳業者逃漏空汙費共1億2586多萬元。

▲環保人員查核沸石轉輪運轉情形。（圖／台中地檢署提供）

環保局指出，全案經台中地檢署偵查終結，今天將19名業者以違反空汙法業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑，呼籲業者應妥善操作空汙防制設備，並確實申報各項汙染源操作報表及紀錄，切勿心存僥倖，並藉此宣示市府打擊空污決心。

▲檢察官勘驗污染防制設備運作情形。（圖／台中地檢署提供）