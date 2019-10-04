睡到一半癢癢的…驚見「肥大黑影」在手上爬！　苦主內心一秒崩塌

▲睡到一半被小強癢醒。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

小強是許多人的噩夢，最怕牠在我們毫無防備的時候出現在家中。一名網友日前就碰到這種悲劇，某天他覺得特別累，晚上10點就熄燈就寢，不過，正當他睡得正香甜時，「突然覺得我赤裸出來的二頭肌附近癢癢的」，黑暗中還能看到不明黑影緩緩移動，想不到一開燈，他一直以來最害怕的噩夢竟在此刻成真了。

原PO在PTT表示，當他伸出顫抖的手打開電燈時，一支超肥大蟑螂就這樣趴在他手臂，「這房間睡了20年，從來沒有這種狀況，就在今晚…我的瑪麗亞之牆坍塌了！」從此他對房間已經留下陰影，感覺每個角落都暗藏著小強在蠢蠢欲動，「我睡的枕頭、用的牙刷，都會有被共享的可能」，人生中第一次感受到「被小強支配的恐懼」。

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▲還有網友說蟑螂會爬進嘴巴。（圖／翻攝自PTT）



看完原PO的慘狀，竟然還有邪惡網友提醒他，「有一隻蟑螂，代表有一窩蟑螂。」「如果平常家中沒見過蟑螂，那牠很大的機率是從外面跑進來產卵的。」「產卵，會不會下次發文是睡到一半，有二十隻小蟑螂在身上，所以癢醒了。」「其實他家就在你的床墊裡。」

甚至還有人說，蟑螂可能早就在原PO睡著時，到處探險了一圈，「其實你打呼時可能吃了兩三隻。」「下次就在嘴上了。」「蟑螂跑去耳朵的新聞不少喔～」「嘻嘻說不定已經在你嘴裡吃飽了！」「睡到一半耳朵傳來蟑螂抽動的聲音，酷吧。」「蟑螂無所不在，會吃你牙刷上的菜渣、皮屑、指甲縫的污垢，只是你平常沒注意到罷了。」

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