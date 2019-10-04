　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海巡直搗私菸倉庫　續查海上遺漏私菸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南查緝隊前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南查緝隊前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊日前獲報，9月29日米塔颱風前夕在高雄外海36浬查緝菸品走私過程中，私梟為躲避查緝雖將大量私菸海拋，遭海巡署緝獲206箱，台南查緝隊堅持續查，仍有部分同批私劣菸上岸後囤儲欲販賣牟利，歷經數日追查前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。

▲台南查緝隊前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵防分署台南查緝隊獲得高雄市仁武區一處倉庫可能有走私菸，立即會同北門、雲林、臺中查緝隊、台南市警善化分局、保三總隊第二大隊組成專案小組，專案人員見時機成熟，於10月1日會同主管機關高雄市政府菸酒聯合稽查取締小組執行聯合查緝，於高雄市仁武區該庫查獲洪嫌囤積大量「歐洲」等品牌未稅菸品販賣牟利，經清點共計50箱（25000包）。

▲台南查緝隊前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南查緝隊表示，為維護經濟市場安定及保障國人健康，將秉持「追本斷源」精神，持續強化各類查緝作為，推動全國性岸、海區域聯防查緝行動，全力防堵槍、毒走私及偷渡等不法情事，呼籲民眾多利用海巡「118」免付費服務電話提供相關線索情資，並強調私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利己利人，期藉由全民之力量共同杜絕不法情事。

ET快訊
快訊／香港《禁蒙面法》拍板！　林鄭月娥引緊急法：5日正式實施
阿姨罵馬俊麟妻「不堪下場出爐」！王瞳沒阻擋　網公憤：一家豬隊
守護8年愛「為什麼艾成原諒王瞳？」　教友2個字突破盲點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「斗南越光米蟲好懂吃市集X白爛貓彩繪稻田」　雙十國慶登場

師徒制教學傳承藝術果雕技術　環球學生揚威國際

美籍旅客來台重機自助遊　Google導航誤上國道＆車又突熄火

海巡直搗私菸倉庫　續查海上遺漏私菸

「幹譙阿嬤」佇立阿婆灣！店門口裝6支監視器：少年仔母湯玩過頭

氣質美女高橋紫微擔任台南親善大使　美麗行銷台南點亮台日友好與未來

牡丹第一有機驗證農　李金豐讓恆春半島字學童吃到有機蔬菜

姊妹花搭公車遺落文件　警調閱監視器協助尋回

小心10大易肇事路段　東警轄區車禍遠離你！

蔡宛芹助夫務農　不怕日曬種出好苦瓜

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

「斗南越光米蟲好懂吃市集X白爛貓彩繪稻田」　雙十國慶登場

師徒制教學傳承藝術果雕技術　環球學生揚威國際

美籍旅客來台重機自助遊　Google導航誤上國道＆車又突熄火

海巡直搗私菸倉庫　續查海上遺漏私菸

「幹譙阿嬤」佇立阿婆灣！店門口裝6支監視器：少年仔母湯玩過頭

氣質美女高橋紫微擔任台南親善大使　美麗行銷台南點亮台日友好與未來

牡丹第一有機驗證農　李金豐讓恆春半島字學童吃到有機蔬菜

姊妹花搭公車遺落文件　警調閱監視器協助尋回

小心10大易肇事路段　東警轄區車禍遠離你！

蔡宛芹助夫務農　不怕日曬種出好苦瓜

直衝2字頭！高雄81期重劃區標榜產業利多　吸建商搶進

凱特王妃完美駕馭「死亡藍色」禮服！耳飾更驚艷　台幣230元有找

選秀背後都有盤算！《101》作假也許是Mnet與經紀公司「交相賊」

荒唐哥用iPhone 3年「變成專情小GAY」　怒告蘋果求償46萬…男友都心碎！

中華醫大視光系葉家瑋　驗光師高考全國第5驗光生普高榜首

獨子車禍身亡…保險員幫家屬申辦保險金！產險業辦微電影徵選　真人真事改編獲獎

已跟船主請好假…「11月回印尼結婚」！28歲移工魂斷南方澳

竹聯幫堂主砸店要小吃店3成股份　直播嗆館長「2486」蹭黑名

ABL／布拉10月底決定去留　富邦勇士第3洋將仍難產

日常生活的不尋常抽離　西班牙插畫家的超現實世界

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

新北地院院長人選曝光！大黑馬出..

百貨周年慶　大江祭優惠「鈔很大..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

10月交通新制　警取締電動自行..

桃42線月桃路拓寬　洽溪橋改建

慢車新制10／1上路　未戴安全..

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

氣質美女高橋紫微擔任台南親善大..

王家貞進入箱涵現勘

彰化PM2.5爆　大佛剩黑影

花蓮多高壽　僅富里鄉百歲人瑞就..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

更多熱門

相關新聞

墾丁2潛水客失聯48小時　海巡搶命救援

海巡署第八巡防區會同屏東縣消防局及屏東縣威鯨救難協會等單位，4日早上持續往台東縣大武方向海域搜尋2天前從鵝鑾鼻海域浮潛的兩名失聯潛水客，救難人員表示，今天是關鍵期，根據海流方向研判，潛水客有可能漂向大武方向，已全力搜救。

南方澳斷橋事件　宜蘭慈濟志工關懷不間斷

新北2處查獲劣質私菸　為害甚於合法菸

首見保育類綠蠵龜　海巡助回大海

海巡查未稅洋菸　私梟嚇到206箱全海拋

關鍵字：

海巡直搗私菸倉庫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面