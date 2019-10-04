海巡直搗私菸倉庫　續查海上遺漏私菸

▲台南查緝隊前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



海巡署偵防分署台南查緝隊日前獲報，9月29日米塔颱風前夕在高雄外海36浬查緝菸品走私過程中，私梟為躲避查緝雖將大量私菸海拋，遭海巡署緝獲206箱，台南查緝隊堅持續查，仍有部分同批私劣菸上岸後囤儲欲販賣牟利，歷經數日追查前往高雄市仁武區一處倉庫查獲走私菸品50箱。

偵防分署台南查緝隊獲得高雄市仁武區一處倉庫可能有走私菸，立即會同北門、雲林、臺中查緝隊、台南市警善化分局、保三總隊第二大隊組成專案小組，專案人員見時機成熟，於10月1日會同主管機關高雄市政府菸酒聯合稽查取締小組執行聯合查緝，於高雄市仁武區該庫查獲洪嫌囤積大量「歐洲」等品牌未稅菸品販賣牟利，經清點共計50箱（25000包）。

台南查緝隊表示，為維護經濟市場安定及保障國人健康，將秉持「追本斷源」精神，持續強化各類查緝作為，推動全國性岸、海區域聯防查緝行動，全力防堵槍、毒走私及偷渡等不法情事，呼籲民眾多利用海巡「118」免付費服務電話提供相關線索情資，並強調私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利己利人，期藉由全民之力量共同杜絕不法情事。