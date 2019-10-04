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獨子車禍身亡…保險員幫家屬申辦保險金！產險業辦微電影徵選　真人真事改編獲獎

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▲南山產物總經理蔡漢凌（後排右三）頒發「我的南山產物時代微電影徵選大賽」金、銀、銅獎。（圖／南山產物提供）

▲南山產物總經理蔡漢凌（後排右三）頒發「我的南山產物時代微電影徵選大賽」金、銀、銅獎。（圖／南山產物提供）

財經中心／台北報導

為了讓民眾了解產險業的服務特色，南山產物募集產險業務員的暖心服務故事，在公司內舉辦微電影徵選大賽，共徵選到60部優秀作品，其中，首獎影片「詐騙集團」以真人真事改編，闡述業務員鍥而不捨的精神，尋找受益人給付理賠金的動人故事，不僅讓許多保險業務員感同身受，更在短時間內感動7萬網友，傳達保險的溫暖關懷精神。

南山產物總經理蔡漢凌表示，南山產物成立屆滿3年，某種程度上或許是被迫轉型，但他發現已走在對的方向，這些改變比前身是美亞產險在7年前合併中央產物的難度更多，尤其南山產物的每位同仁桌上都擺著一個牌子「從客戶的角度思考」，而這次舉辦微電影比賽，也持續保險公益服務精神。

微電影徵選大賽經過初審、複審與決審，以及人氣票選活動成績納入評分標準後，選出得獎作品並獲頒獎盃，首獎可獲得獎金30萬元。

▲真人真事改編「詐騙集團」微電影獲頒金獎。（圖／翻攝自YouTube）

▲真人真事改編「詐騙集團」微電影獲頒金獎。（圖／翻攝自YouTube）

榮獲微電影徵選大賽金獎作品「詐騙集團」是由台中崇德通訊處「季洳勝利組」以真人真事改編，講述業務員服務失聯客戶時，雖被保戶家屬錯認為詐騙集團，仍秉持服務精神，窮盡全力尋人，才知保戶已因車禍過世，最後成功協助家屬申請理賠金，展現保險遺愛人間的真實故事。

銀獎由高雄鎮南通訊處以「南山就是你的靠山」榮獲，影片透過3個故事帶出產壽險在每個人生階段都是不可或缺的保障；以「援手」一片獲得銅獎的台北鑫旺通訊處，則在影片中以下雨象徵風險、雨傘象徵保險，以「援手」為主題，表達在生活中，有需要的時候，南山人壽與南山產物都能提供即時幫助。

得到銀獎的高雄鎮南通訊處團隊受訪時表示，當初設計影片與構想時，主要是以人生的故事為主，「生活上難免會遇到一些狀況，遇到狀況時，那要用什麼樣的態度面對，如果有保險這塊支持我們，說不定就能度過這個難關，因此我們站在客戶的角度，以這樣的理念去思考，到底該如何怎麼幫助他人。」

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