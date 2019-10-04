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半夜才回家！老爸「再大聲一點沒關係」秒降冰點　結局神轉...2萬人淚讚

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▲▼洗衣,曬衣,晾衣,家事,洗澡,沖澡,淋浴,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

▲原來老爸是希望能聽到聲響，確定寶貝女兒回來了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友這陣子都深夜才到家，因為怕吵到爸媽，她會刻意放慢動作，連洗澡都不敢太大聲；沒想到，平常好脾氣的父親突然冒出一句，「可以再大聲一點沒關係」，讓她瞬間腦袋空白，不過當她進一步詢問後才知道，原來誤會了老爸的意思。

女網友在dcard提到，這陣子她經常忙到深夜12點、1點才到家，由於浴室就在爸媽房間隔壁，加上他們又很早就寢，所以她連洗澡都輕手輕腳，就怕吵醒了他們。

請繼續往下閱讀...

然而前幾天，老爸突然天外飛來一句，「妳有時候晚回來洗澡可以再洗大聲一點沒關係。」聞言，她瞬間愣住，畢竟老爸平常不太會兇自己，所以這樣的反諷語句讓她有些嚇到，同時也下意識地問，「呃…我吵到你了嗎？」

▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

沒想到，老爸接著回，「沒有...這樣爸爸才知道妳回來了，不然有時候我睡太熟，半夜才問媽媽妳回來了沒。」一席話彷彿一道暖流，讓她覺得非常窩心，眼淚也不禁奪眶。

po文一出，引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「這句話單看字真的很可怕」、「把拔好暖」、「笑死，一個髮夾彎」、「我媽也是，我上小夜回家都12點過後，家裡的門有兩道+一個拉的鐵欄，我媽都說聽到我開完所有的門，她才安心睡著」、「中文的奧妙」。

好笑的是，沒有對比就沒有傷害，有位男網友看完忍不住哀怨道，「我媽只會說：回來小聲一點，不要吵到我睡覺，不然讓你知道什麼叫做死亡。」

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