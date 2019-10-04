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伙房只有他1人！食勤兵控「連續工作48天」害癱　求國賠928萬遭駁回

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當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲許男在澎湖擔任食勤兵，控訴部隊讓他連續工作48天，導致重症下肢偏癱。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者莊智勝／台中報導

曾在澎湖海軍「海鋒大隊」第六中隊廚房擔任食勤兵的許姓上兵控訴，103年6月底因人力不足，在部隊連續工作48天未休假，待同年8月17日返家後，因體力過度透支，於同月24日發生「自發性再脊髓出血、下肢偏癱」等重症，至今仍在治療復健，因此提告並請求國賠928萬。台北地院審理後，認為根據醫院鑑定結果，許男的病症與過勞並無因果關係，因此判決駁回。

判決書指出，許男在102年9月間進行兵役檢查時，就曾向醫生表示有胸悶、心悸、血壓偏高及顱內血管瘤等疾病，經體檢後抽籤抽中海軍，並於新訓結訓後分發前往澎湖馬公海鋒大隊第六中隊擔任食勤兵。

依照部隊編制，廚房應有2名食勤兵，但自103年7月另名士兵退伍後，食勤兵僅剩下許男一人，人力明顯不足，且103年6月底正值酷暑，許男卻仍遭長官要求在廚房須穿戴全套炊事服，挨控形同「凌虐性體罰」。許男還控訴，自當年6月底至8月17日，因對上人力不足，只得應長官要求連續工作長達48天，直到休假返家後，因體力過度透支，出現「自發性再脊髓出血、下肢偏癱」等重症，導致肢體癱瘓，影響日常生活，因此憤而向海軍司令部求償928萬9882元。

國防部PO伙食照，引起熱議。（圖／國防部發言人臉書）

▲許男指控，部隊因人力不足，導致食勤兵僅有他1人，因此只得應長官要求持續工作。（示意圖／國防部發言人臉書）

對此，海軍則反駁，依照海軍內部管理工作手冊相關規範，食勤人員在工作場所內應穿著工作衣帽，維持膳勤衛生；另關於許男主張「人力不足」，隊上長官也有指派一名幫廚入內協助，並非將全部工作交予許男1人；此外，許男控訴的「連續工作48天」，是因部隊人力調整，事前已讓許提前於6月底排休，且這48天中，許也有外散假6次，得以離營休息，並非無間斷在營區中生活。

醫院鑑定結果也表示，許男胸主動脈窄縮導致脊髓腔內出血病況與穿著、負重、值勤並無直接因果關係。台北地院審酌兩造說詞、鑑定結果，認為許男舉證不足，難以斷定請求國賠有據，因此判決駁回。

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