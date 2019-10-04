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連續3個月創新高　群光電能9月合併營收年增6%

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▲首曝群光智慧綠能大樓，藍天＋宏匯搶標「台北雙子星」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群光智慧綠能大樓。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
群光電能（6412）今（4）日公布2019年9月自行結算合併營收再創歷史新高，達新台幣33.85億元，較去年同期成長約6%；第3季自結合併營收則約99.9億元，較上季大增20.2%，年增11%；累計今年前9月自結合併營收達255.27億元，比去年同期成長11.3%。
 
群光電能表示，出貨動能穩健，從今年1月起，公司月營收已連續9個月刷新同期歷史新高，並從今年7月起，單月營收也連續3個月刷新歷史新高，推升群光電能在今年9月、第3季、累計前3季營收三創歷史新高。
 
法人指出，雖然中美貿易戰的不確定性持續影響今年市場，但群電維持一貫優異的表現，第3季營收來到市場預期的上緣，預期群電在智慧家庭、遊戲機、Type-C筆電，以及大瓦特數筆電等高值產品驅動下，單季獲利挑戰歷史新高，並看好電源供應器產業需求到10月前都維持高檔水準。
 
法人分析，根據Digitimes預估，在企業數位轉型、AI、混合雲與5G等驅力帶動下，未來五年全球伺服器出貨量CAGR將達6.5%，而電源供應器產業將成為其中的主要受惠者，其中群電在多年的耕耘下，伺服器電源今年以來的營收逆勢成長3成以上，法人看好群電伺服器電源事業在2020年持續開花結果，成為公司重要的成長引擎之一。

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群光電能營收

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