師徒制教學傳承藝術果雕技術　環球學生揚威國際

▲運用即時創意雕工作品的技法,面對來自各國好手的競爭下，以穩健的表現榮獲佳績。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

環球科技大學參加第15屆「2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽」，八位學生在果雕大師柯明宗帶領之下，在約500名選手競爭中，一舉拿下1金10銀3銅佳績，揚威國際，備受全校師生及各界人士讚賞。

台灣代表團的選手，都是各飯店的專業廚師或大專教師及學生組成。環球科大柯明宗老師展現「師徒制教學」傳承藝術果雕技術，今年帶領招偉康等八位選手參賽，見識了各國選手之刀工藝術技法，競賽過程中也充分展現平時所訓練的技能，運用即時創意雕工作品的技法，面對來自各國好手的競爭下，以穩健的表現榮獲佳績。

以「師徒制教學」傳承藝術果雕技術，環球科大的選手在第15屆2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽中，榮獲1金10銀3銅佳績，包括：藝術類個人賽，現場90分鐘水果雕刻競賽獲獎之海青二甲林展蔚金牌；海青二甲招偉康銀牌；海青二甲楊曉瑩銀牌；海青二甲莊佩敏銀牌；海青二甲張惠潔銀牌；海青二甲謝叔云銀牌；觀餐二甲趙治豪銀牌；海青二甲陳秀微銅牌。2人團體現場水果雕刻競賽成績，銀牌：招偉康、趙治豪；銀牌：謝叔云、莊佩敏；銅牌：陳秀微、張惠潔。另外，今年深耕輔導之東吳高職餐飲科三年級許景翔選手也榮獲一面銀牌。