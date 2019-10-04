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越南漁船偷抓台灣經濟海域40隻鮪魚　海巡26小時追150浬拖回港

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▲海巡署艦艇在恆春鵝鑾鼻海域查扣越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署艦艇在恆春鵝鑾鼻海域查扣越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前正值西南海域秋季漁汛期，越南籍漁船在恆春鵝鑾鼻海域捕釣鮪魚、旗魚、鬼頭刀等漁獲，海巡署獲報出動兩艘船艦，經遠達150浬、26小時航程，將其圍捕，押解回港，展現快打艦隊護漁的決心。

▲海巡署艦艇在恆春鵝鑾鼻海域查扣越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼鮪魚、白頭刀。

▲海巡署艦艇在恆春鵝鑾鼻海域查扣越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署艦隊分署近期接獲漁民提供情資，指在鵝鑾鼻西南方我屬經濟海域發現有越南籍漁船越界捕魚，嚴重損害我國漁民權益。

艦隊分署獲報，召開專案會議後，立即出動高雄海巡隊10026艇及東部機動海巡隊花蓮艦，以1艦1艇優勢能量前往通報海域查緝，於鵝鑾鼻西南方127浬專屬經濟海域內發現一艘越南籍漁船，該漁全然不知海巡艦艇已趕到，等發現時，漁船即以蛇行方式抗拒並往南逃逸，經我方艦船以海上進行包抄攔截，於2日中午成功查扣該艘違法作業越南漁船。

經強行登檢控制該船，發現該船5名船員，已捕獲鮪魚40尾、鬼頭刀40尾等漁獲。經初步偵訊越籍船長，他承認在我國專屬經濟海域違法捕撈作業，押解返港後，由高雄海巡隊辦理函送主管機關裁罰等事宜。

艦隊分署表示，該案能順利查獲全有賴漁民即時通報，如發現海上有外籍漁船違規作業，可透過漁會或相關管道通報，艦隊分署必定採取登檢帶案的強勢執法作為，並移請主管機關從重裁罰，確保漁民作業權益及安全。

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