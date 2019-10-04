男友被子散發「臭又濃睪丸味」　一票網問號：第一次聽到...苦主說明了

▲男友被子散發著睪丸味。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都有裸睡的習慣，不過寢具若長期和私密處肌膚接觸，也應該經常清洗才行。一名女網友就抱怨男友愛裸睡，害整件被子充滿了難聞的「睪丸味」，希望對方能養成穿內褲睡覺的習慣。不貼文一出，大票人都表示第一次聽到這種困擾，相當好奇聞起來究竟是什麼味道。

「怎麼樣才能教導男人穿內褲睡覺？？」女網友4日在臉書「爆怨公社」中貼出抱怨文，她表示男友睡覺時沒有穿內褲的習慣，雖然蛋蛋無外傷，但是總是散發著一股淡淡的騷味和「皮膚本身的味道」。

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更可怕的是，男友喜歡腳夾著棉被裸睡，長期下來導致整件被子爆發出「幾百倍的睪丸味」，讓原PO非常受不了。

▲原PO男友私密處有味道。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

不過大部分網友們看完後，還是無法理解到底是什麼味道，「所以到底什麼是睪丸的味道」、「可以拿來炒麻油」、「笑死，睪丸破了嗎？不然怎麼會有睪丸味」、「會不會是尿騷味啊」、「第一次聽到這種困擾」、「被你一講突然想聞一下自己的」。原PO隨後也在留言中回應，他們的被套都有清洗，只是那味道就是揮之不去。

不過精準來說，男性的睪丸其實位於陰囊內，原PO指的應該是陰囊附近的味道。此外，若男性朋友們有「私密處異味」的煩惱，建議上完廁所時要盡量將尿液甩乾淨，也可以用面紙擦拭，以免尿液殘留；同時盡量穿寬鬆的褲子增加通風，或是定期修剪陰毛減少細菌孳生，若情況真的太嚴重最好就醫檢查。

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