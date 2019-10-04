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厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

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▲厄瓜多交通運輸罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多因政府取消燃油補貼，引發各地民眾示威抗議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

厄瓜多總統利寧·莫雷諾(Lenín Moreno)1日宣布減少政府的燃油補貼，並要求改革稅收和修改勞工法規，引起群眾的不滿，發起街頭抗議，運輸業甚至發起大規模交通運輸罷工。莫雷諾在3日宣布全國進入緊急狀態。

根據美聯社報導，街頭的騷動持續到深夜，至少19人遭逮捕。抗議的運輸業工人封鎖了街道和高速公路，還試圖襲擊打算繼續工作的同業人士。大城市和各省之間的交通幾乎都已經關閉，迫使許多人只能走路上班。

▲厄瓜多交通運輸罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多運輸業者發起大規模運輸罷工，癱瘓各地交通。（圖／達志影像／美聯社）

在厄瓜多的首都基多，很多大學生試圖前往政府總部抗議，並對著擋住他們去路的警察丟石頭。警方利用催淚彈疏散各地的人群，現場一片混亂。

莫雷諾表示，不可能取消1日宣布減少燃油補貼的措施。補貼的總金額高達13億美元，已經對國家造成太多經濟上的傷害。消息一宣布，厄瓜多的普通汽油價格上漲24%，達每加侖2.30美元，柴油價格更從每加侖1.03美元漲到2.27美元，上漲達一倍多。儘管如此，厄瓜多還是擁有最便宜燃油價格的國家之一。

莫雷諾還說，將進行稅收的改革，年收入超過1000萬美元的公司需繳交特別稅，這些錢將會用在教育、健康和安全方面。

厄瓜多現在正承擔著上一任總統拉斐爾·柯利亞(Rafael Vicente Correa)留下的公共債務，因此引發很多經濟問題。莫雷諾總統也已尋求國際機構協助，並與國際貨幣基金組織(IMF)達成借貸協議。

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