設局逼宋讚養拍性愛片…他辯「幫談分手」遭打臉　宋：我被奪走了一切

▲韓籍藝人宋讚養2017年來台發展，卻遭李姓經紀人設局逼拍性愛片，李男10月4日出庭翻供否認犯罪，宋讚養跨海受訪時痛訴外國人來台遭騙的心酸。（圖，資料照／記者謝婷婷攝）

記者羅志華／台北報導

韓籍藝人宋讚養於2017年間，來台發展演藝事業，卻被逼迫拍攝性愛影片，積蓄也被詐光，最後黯然離開台灣，他指控在台時的經紀人李湘瑋，一人分飾多角讓他陷入騙局，北檢調查後依詐欺、恐嚇、意圖散布猥褻物等罪起訴李男。北院8月22日開庭時，李湘瑋當庭承認詐欺取財、意圖散布猥褻物2罪，但10月4日再度開庭，他卻翻供否認所有犯罪，並反咬宋讚養自創虛擬帳號對他不實指控。宋讚養跨國接受訪問，痛訴「我1個外國人，被他（李）奪走一切，情緒已在崩潰邊緣，為了提告更費盡心力，他為生存隨便亂講，我證據都給台灣法院了」、「希望他知道，最大的罪過是不悔改」。

李湘瑋4日在律師陪同下出庭，並一改先前供述，全盤否認犯罪，但當法官問到否認理由時，律師及李湘瑋一度語塞，場面尷尬，法官更直接吐槽，「你上次部分認罪希望和解，現在卻全部否認，又說不出個所以然來」。經過一陣討論，律師表示，「宋讚養提供的對話截圖，我們懷疑其真實性，除了李湘瑋本人講的，其餘『媽咪』、『楊雅琇』等帳號，皆是宋讚養為自抬身價，營造與經紀高層熟識假象，所自行創立的」。

至於為何宋讚養受「媽咪」威脅拍性愛影片，卻將影片交給李湘瑋，李湘瑋辯稱，「那時宋讚養想與女友分手，又不敢自己去談，才會接受提議以拍下性愛片為籌碼，好讓女友乖乖分手」，但此主張被法官打臉，「如果宋讚養只是藉拍片分手，以他演藝工作的性質來說，為何要冒風險交給你？他大可自己保存，或是謊稱有拍就好啦！」，對此，李湘瑋推說「我也不知道他為什麼要交給我」。恐嚇部分，李湘瑋坦承那時與宋讚養吵很兇，但後來有和解，並提出質疑，「如果他那時真害怕，大可直接報警（宋讚養與李湘瑋鬧翻後，隔了幾個月才提告）」。

宋讚養跨海接受《ETtoday新聞雲》訪問，對李湘瑋稱他為自抬身價創立虛擬帳號、為和女友分手交付性愛片等辯詞，無奈表示「這些都是錯的，他（李）之前都承認過了，現在又想要否認」、「他為了生存隨便講的事情，若我還要一一辯解會很辛苦，我的證據都給台灣法院了」、「我從來沒與李湘瑋和解，他所謂和解的方式，就是不斷恐嚇、威脅」。

至於為何與李湘瑋鬧翻後，隔了一陣子才提告，宋讚養痛訴在異鄉遭騙的心酸，「那時我被李奪走了一切，我1個外國人不知該怎麼辦，得知被騙後我馬上請朋友幫忙找律師，也投訴媒體接受訪問」、「幾個月期間，我透過法扶協助，自己蒐證也費了很多心力，當時也懷疑過『我1個外國人，要怎麼跟精心策畫騙局的李湘瑋鬥』，甚至想過乾脆消失在大家面前就好」、「我當時狀態非常負面，為了不讓自己崩潰更是用盡全力」；宋讚養經過一番折騰，在多方協助下才終於完成提告，希望台灣司法能還他公道。全案將於11月15日再行審理。

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