影／2勇消殉職！葉毓蘭赴靈堂慰問　數度哽咽：鐵皮屋一定要改否則還是死

記者白珈陽、廖安莘／台中報導

台中市大雅區台灣百慕達紙器廠、群峪免洗餐具物流中心3日凌晨發生火警，造成謝志雄、張哲嘉2名勇消不幸殉職。前警大教授、現任亞洲警察學會祕書長葉毓蘭於4日下午1時許，前往台中市殯儀館向殉職消防員同仁致哀及慰問家屬，她數度哽咽表示，因政府長期的不作為，讓警消身處在充滿危險的環境中，並痛批「鐵皮屋再不改，還會有更多警消葬身在鐵皮屋中！」

▲前警大教授葉毓蘭到靈堂向殉職消防員同仁致哀及慰問家屬。（圖／記者白珈陽攝）

▲葉毓蘭到靈堂向殉職消防員同仁致哀，難掩悲傷情緒。（圖／記者白珈陽攝）

葉毓蘭4日上午1時許前往台中市殯儀館，向2名殉職消防員同仁致哀及慰問家屬。事後，葉毓蘭接受媒體訪問時不捨表示，警察、消防都是高危險的行業，國家應該要給他們父母親更大的保障，讓每個消防人員都能平安回家。

她指出，長年以來，像這樣鐵皮屋的火災已經奪走許多打火弟兄的命，從2005年高雄市鑫昌傢具行大火燒死2名警消、2013年新北泰山倉庫大火2名警消殉職、2015年新屋保齡球館惡火的6名消防員殉職，一直到3日凌晨殉職的謝、張2位弟兄，都是死在鐵皮屋政府搭建的廠房中。她痛批，政府長期漠視的鐵皮屋，已經快要成為消防人員的焚場，並表示「鐵皮屋再不改，還會有更多警消葬身在鐵皮屋中！」

最後，葉毓蘭呼籲政府，若不拆除鐵皮屋搭建的廠房，應要將建築結構加強耐燒，改成有防火功能的建材，她希望「不要再有人因此白白送命！」

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