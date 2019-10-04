嗆陳菊被要求道歉　柯文哲：管他的！民進黨應面對執政失敗事實

▲針對民進黨要求柯文哲嗆陳菊說法道歉，柯文哲4日回嗆「管他的！」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市長柯文哲最近針對「花媽」陳菊頻頻抨擊，民進黨中央要求收回並公開道歉，柯文哲4日出席元智大學「南洋北流—台北市ICT南鑽人才匯流計畫」時再度回嗆「管他的！」柯文哲表示，面對問題是解決問題的第一步，他不認為所謂「韓流」是韓國瑜個人因素造成的，2018年政治主流就是討厭民進黨，民進黨應該很誠實的面對這個問題。

柯文哲最近抨擊民進黨，其中數次點名總統府秘書長陳菊，嗆她「上半生坐過牢，下半生為非作歹？」柯文哲面對媒體詢問再度重申，高雄的選舉會敗成這樣，一定是有原因的，不應當說在高雄縣執政卅年，在高雄市執政二十年，最後結局是以大敗局面結束的，一定有問題嘛，所以要很誠實地面對這個事情。今天民進黨就是不肯誠實面對高雄執政失敗，為什麼讓人民累積這麼多怨恨，讓「韓流」可以興起，為什麼我會關心這個，我很明白地說，「台灣不是新潮流的，也不是民進黨的，台灣是所有台灣關心這片土地的人所共同擁有的」。

▲柯文哲認為，民進黨還是要誠實面對高雄敗選事實，面對問題是解決問題的第一步。（圖／記者沈繼昌攝）

包括行政院長蘇貞昌、新潮流立委段宜康等人都為陳菊抱屈，柯文哲認為，「誰管妳對民主貢獻多少，為民主付出的也不只她一人。」自己深信結果論，蘇澳斷橋會發生，足見民進黨有問題卻不願解決，不可能會向這種政黨道歉。

柯文哲指出，高雄的執政是不是失敗？高雄的選舉是反映民意，還是要誠實面對，民進黨當然很多人會出來講話，但如果不去做深刻的檢討，問題還是不會解決。

媒體詢問，民進黨北市議員梁文傑曾說，陳菊離開高雄時，施政滿意度八成， 有個大好局面給陳其邁，為何要為敗選負責？



柯文哲解釋，劉政鴻也當過五星級縣市長，在政治上實際運作的人，這種民調有時候相當表面，真正深層的意義，如果是會欠債累積債務到三千億的政治文化，不可以從高雄蔓延到全台灣，作為知識份子，有時候看到這種現象都覺得焦慮。

媒體詢問，24.3%支持郭台銘列民眾黨不分區第一名，可以增加民眾黨支持度？

柯文哲強調，根據過去六個月民調，不投籃不投綠的大概是20-25%，且是很固定的一群，第三勢力如能夠有效整合，效果當然會更好，不過要看個人意願啦，大環境是這樣，還要看政治人物或個人意願，這不能勉強，這些統計數字都是對的。

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