星粉們快更新！Galaxy S10也可擁有Samsung DeX桌機功能

▲Galaxy S10也可擁有Samsung DeX桌機功能。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子Galaxy Note10與Galaxy Note10+搭載一系列的強悍工具，協助使用者釋放創造力並提高工作效率。為了讓更多星粉可以享受到這些軟體工具，自即日起，台灣三星電子將陸續釋出軟體更新，為Galaxy S10e、S10及S10+，導入多項創新功能，包括景深特效攝影、手繪動態攝影(AR Doodle)、內建影片編輯器及連接至Windows整合功能。

下載更新版本之後，Galaxy S10系列使用者也可擁有強悍的專業級相機。隨著軟體的更新，前置相機也將支援「夜間模式」－賦予使用者更多的靈活性，即使在夜幕低垂時分，也能拍出生動鮮明的照片。

此次的更新也導入強化過的超穩定動態攝影(Super Steady)功能，並支援Galaxy Note10系列的多項動態功能，例如以強化視覺張力的「手繪動態攝影」，以及前後鏡頭都可套用柔焦、散景、抽色、雜訊效果的「景深特效攝影」(Live focus video)。

Galaxy S10系列使用者能在拍攝影片後，透過媒體瀏覽器內建影片編輯器的完整工具，將剛錄製的影片變成值得分享的影音作品。這項功能讓使用者輕鬆編輯影片，並具備剪接影片、調整播放速度的簡易工具。使用者還能利用這項功能，為影片配上字幕和背景音樂，讓影片內容更與眾不同。

此次更新同時新增開啟桌機新視界的Samsung DeX。使用者從SamsungDeX.com下載應用程式後，只需透過一條USB線，即可在PC或Mac上啟動Samsung DeX。另外，新版本同步支援連接至Windows，這表示Galaxy S10系列使用者能將手機無線串連至Windows 10 PC，直接在電腦螢幕上瀏覽手機內容、發送和接收簡訊，並同步化最近拍攝的照片。

Galaxy S10系列使用者每天慣用的應用程式，其功能也變得更齊全與便捷，包括Samsung Pass和訊息(Messages)等。新版「Samsung Pass」已簡化版面配置，讓Galaxy S10系列使用者輕鬆利用裝置上的高階生物識別技術，快速、安全地登入應用程式和網站。而「訊息」程式的新增照片和影片圖標，已移至文字視窗的左側，讓使用者輕鬆存取所需的檔案。