女登山客扭到腳！慘被放生荒野等天黑　搜救員：40年來最爛山友

▲加拿大一名27歲女子跟團登山，不小心扭傷腳踝，竟被同行山友丟包。（圖／翻攝臉書「North Shore Rescue」）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大溫哥華一名27歲女子9月29日跟團登山，回程時不小心扭傷腳踝，無法行走，獨自受困在樹林中，同行的4名山友竟完全沒有回頭尋找。幸好，她被路過的亞歷克斯（Alex）發現，才獲得「北岸救援隊」（North Shore Rescue）的支援與搭救。搜救主管麥克莫迪（Allan McMordie）表示，從業40年來，從來沒有遇過這種事，「最糟糕的行為就是把一個丟在森林裡，讓她獨自處在黑暗中。」

據了解，27歲女子下山途中感到非常疲倦，不小心扭到腳踝。她無法走動，手機又不能撥打電話，獨自受困在山林中，3小時後幸運遇見亞歷克斯，才在對方的攙扶下慢慢走到有訊號的地方，撥打911求救。

A woman who injured her ankle while hiking near Vancouver was found by a man who phoned 911 after her hiking companions went ahead without her. 由 CTV News 發佈於 2019年10月2日 星期三

北岸救援隊晚上7時接獲通報，前往諾文瀑布（Norvan Falls）上方的體育館山路（Coliseum Mountain Trail），將登山客受傷的腳放進靴子固定住，並且協助下山。他們剛抵達山腳時，就遇見那一群登山團，成員們正打算離開，「完全沒有計畫撥打911」，「登山團單獨把一名成員留下來並離開，沒有計畫聯繫當局，這是非常令人擔憂的。」

《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報導，登山團成員透過微信（WeChat）認識並且相約爬山，一開始大家都走在一起，可是其中3人腳程比較快，逐漸把另外2人丟在後頭。但是，其中一名男子原本與受傷登山客一起行動，中途卻也越走越快，把隊友獨自拋在後頭。

▲27歲女登山客被獨自困在山上，同行山友完全沒有回頭尋找。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

搜救主管麥克莫迪（Allan McMordie）向登山團強調，如果有人落後，或者並未折返、跟上，卻又沒有撥打911，將會是一個「非常糟糕，危及生命的決定。」他向《溫哥華CTV》（CTV News Vancouver）透露，對方聽了以後，似乎還是不了解事情的嚴重性。

麥克莫迪表示，登山團的路線從林恩河上游（Lynn Headwaters）步行到體育館山路，全程海拔攀升超過1200公尺，必須徒步超過10小時。他指出，分開行動很常見，但從來沒看過有人會把同伴丟在後頭，完全沒有尋求幫助。

麥克莫迪也建議，民眾登山之前都要清楚自己的能力，也要認識同行的人，最重要的是，遇到困難時，沒有任何不尋求幫助的理由。

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