台電規劃中火114年2氣6煤藍圖　澄清「絕不會12部機組全開」

▲ 台中電廠。（圖／台電提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

針對外界質疑台中發電廠新增燃氣機組後，全廠將變成12部機組全開（2氣10煤），台電今（4）日鄭重澄清，絕不可能有12部機組都運轉的狀況。

台電表示，114年中火2部燃氣機組上線後，全廠絕大多數時候僅運轉2部燃氣機組加6部燃煤機組，剩下4部轉備用的機組中，最多只會啟動2部，且實際啟動的機率極低，因此絕不可能有12部機組都運轉的狀況。而要達成上述目標，燃氣機組必須準時上線。台電呼籲各界共同協助，全力推動中火新增燃氣機組，讓「2氣6煤」儘速達標。

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台電說明，目前中火燃煤機組採取「秋冬空污季運轉8部，非空污季運轉9部」的方式。至114年中火2部燃氣機組上線後，將有4部燃煤機組轉為備用，以便在機組發生故障等突發狀況或受天災影響導致備轉容量率偏低時救急，保有電力調度彈性。換言之，屆時在絕大多數狀況下，中火運轉機組僅包括2部燃氣機組，以及6部燃煤機組。

此外台電補充說明，備用機組於春夏非空污季期間、AQI小於100，且備轉容量率低於8%時才啟用，係扮演救火隊的角色，依據過去數據推測，動用到1部備用機組的機率不足3%，動用到2部備用機組的機會則更低。預估燃氣機組上線、4部機組轉備用後，將運轉「2氣6煤」，加入環保改善作為，中火污染物排放將減少六至七成，減排成效顯著。

台電強調，上述規劃關鍵仍在於「2氣」，新增的2部燃氣機組必須如期上線商轉，時程不再延宕，才能讓「2氣6煤」如願實現，也才能更落實減煤目標。中火新增燃氣機組計畫環評日前已正式通過專案小組初審，尚待環評大會通過，台電公司會持續努力，也呼籲各界共同支持，推動中火燃氣機組順利準時上線，讓國家增氣減煤的能源政策能夠落實，也讓穩供與環保的雙重目標獲得兼顧。