「斗南越光米蟲好懂吃市集X白爛貓彩繪稻田」　雙十國慶登場

▲人氣貼圖「白爛貓」繪製出的彩繪稻田，最佳觀賞時間就在國慶連假。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

為推廣在地的食材，建立人與食物、土地、文化的良好關係，結合「白爛貓彩繪稻田」，斗南農會4日上午舉行「斗南越光米蟲好懂吃市集」啟動記者會，會中發表12道斗南越光米特色便當食譜，推動斗南友善農特產、食農教育與觀光美食。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，農會今年以友善食材「斗南越光米」結合在地特色農產，製作出12道斗南越光米特色便當食譜，將在市集現場邀請民眾一同體驗製作，市集活動非常豐富多元，結合人氣貼圖「白爛貓」繪製出的彩繪稻田，白爛貓化身米蟲抱著斗南越光米可愛的模樣吸引眾人的目光，雙十國慶四天市集活動更設置了彩繪稻田觀景平台，讓民眾可以化身越光米蟲來到斗南逛市集看彩繪稻田。

「白爛貓彩繪稻田」雙十國慶連假四天的市集活動於10月10日(四)至13日(日)舉辦，地點位於斗南鎮石龜火車站旁，建議民眾搭乘火車前往，自行前往可由國道1號接台78線的斗南出口下交流道，往嘉義方向走，延台一線到斗南鎮延平路三段左轉嘉興東路前進100公尺處；除了從高台欣賞稻田彩繪外，更有石龜溪老街巡禮、盆栽DIY手作、著色畫票選、小料理DIY、幸運彈珠台、神秘體驗箱、食農闖關等，超多有趣互動，歡迎民眾一起來玩。