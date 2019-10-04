她吃髮10年成習慣　腹痛開刀驚見2公斤「胃狀」毛團

▲毛石腸梗阻症候群。示意圖，非本文當事糞石。（圖／翻攝自YouTube／James Smirniotopoulos）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在俄羅斯南部有一名19歲的女子在飯後突然嘔吐，而後又因胃痛而送醫，經過醫師的檢查後，發現女子的腹內竟有「糞石」（Bezoar），幾乎佔據了整個胃，才會引起劇痛。經詢問，這位女子在過去的10年中，一直都有咀嚼自己毛髮的習慣，因此才會有大量的毛團聚集並阻塞腸胃。

據英國《太陽報》報導，在俄羅斯南部布里亞特共和國（Buryatia）的烏蘭烏德市（Ulan-Ude），有一名19歲女子在飯後開始胃痛，因此送醫檢查。她長期咀嚼自己的毛髮，進而聚集成一塊重達4.4磅（約2公斤）的毛團，佔據胃部80%的空間，這些無法消化的「糞石」便成為讓他腹痛的兇手。

▲女子長期咀嚼頭髮，進而患有「長髮公主綜合症」。（示意圖／CFP）

這個疾病稱為「毛石腸梗阻症候群」（Rapunzel syndrome），屬於罕見的人類消化道疾病，是由吃毛髮所造成。替女子進行手術的負責人巴托.登多科夫（Bator Dondokov）表示，「這類疾病源於咀嚼自己頭髮的習慣。」年輕女孩是該症狀具有最大風險的族群，而那些吞下的頭髮會留在自己的胃部當中，並不會消化、不見。不過，這位女子目前已在接受院方治療後，幾乎重拾了健康。

正因為「毛石腸梗阻症候群」好發於年輕的女孩身上，所以又被稱為「長髮公主綜合症」。據英國醫學期刊（BMJ）的報告指出，有近70%的患者是20歲以下的女性，且大多具有學習障礙或情緒障礙，因此會習慣性咀嚼自己的頭髮。長期下來，頭髮便會困在胃中成為毛團，進而引起噁心、腹脹、腹痛、嘔吐的症狀，也有些人會食慾不振、體重減輕、便祕或腹瀉。

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