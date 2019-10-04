痛斥CNN假新聞與媒體貪腐　川普發怒「我要開新聞台」

▲美國總統川普痛批CNN報導假新聞。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普近來受「通烏門」事件糾纏，被指責利用權力欺壓烏克蘭，面對媒體排山倒海的追問，氣的他當著芬蘭總統的面前痛斥記者報導假新聞，甚至砲轟媒體貪腐，並宣布要架設自己的新聞台，報導「真」新聞給觀眾。

根據CNN報導，通烏門事件讓川普備感壓力，不滿情緒幾近破表，將砲火對向民主黨，痛批聯邦眾議院對他展開彈劾調查是「史上最大宗政治追殺」，不只民主黨受害，就連媒體也不放過，矛頭指向他最不滿的媒體CNN直言，「太糟糕了！」

川普表示，不實的假新聞，對國家來說是一件很可怕的事情，「我們應該建立自己的網絡，並發布一些真實的新聞。」應該為此做些事情，「請一些真正有才能的人，發出真實的聲音，而不是假的聲音。」

僅管川普直言要架設新聞台，但目前不清楚白宮是否認真考慮此事。事實上，川普不是第一次宣布要架設電視台，他曾於去年年底在推特上宣布要架設「世界新聞網」（Worldwide Network），抨擊的對象就是CNN，因為這家媒體散布著不實的訊息。

CNN（Cable News Network）是美國一個透過有線電視與衛星電視播出的新聞頻道，除了在美國境內播出，也有境外頻道對全世界服務。