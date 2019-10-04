陸台盟主席：提升台灣民意研究「為台青搭橋鋪路」

▲台盟中央主席蘇輝。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝近日接受陸媒專訪，介紹兩岸關係的變化發展和台盟今後工作重點，其中對於「台青」有相當多的關注。她表示，「台盟願為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路。舉辦多種類型的兩岸青年交流活動，並積極邀請台灣各界青年參加。」

蘇輝指出，台盟（台灣民主自治同盟）是由生活在祖國大陸的台灣省人士組成的參政黨，「我們的心永遠牽掛著台灣同胞，親情鄉情是我們開展對台工作的獨特優勢。」

她提到，作為大陸唯一一個由台灣省人士組成的中國特色社會主義參政黨，台盟要認真學習貫徹總書記習近平對台工作的重要論述，牢牢把握中央對台工作大局，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制台獨。

蘇輝說，台盟將堅持對台工作「心連心、實打實」，繼續助力擴大兩岸同胞直接交往，深化與台灣代表性人士和重點台胞團組的持續交往，進一步擴大「兩岸同心大中國」品牌工作的影響力，同時聚焦島內政治、經濟和社會生態的新動向，準確把握島內社情民意脈動，不斷提升台灣社情民意研究水平，在助力「兩岸一家親」中促進履職能力進一步增強、履職特色進一步彰顯。

她強調，台盟願意為台灣青年走進大陸、認識大陸、融入祖國改革發展搭橋鋪路，同時也希望台灣青年抓住祖國改革發展的機遇，兩岸青年攜手努力，共同成長進步，為推進兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一貢獻力量。

蘇輝還說，台盟一直以來十分重視傾聽台灣青年的所思所想，關心支持台灣青年的理想訴求，每年都會舉辦多種類型的兩岸青年交流活動並積極邀請台灣各界青年參加，通過高層協商、兩會提案等渠道反映台灣青年關心的問題和提出的建議。