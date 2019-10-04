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影／填台灣就OK！歸化美國證書掰了中華民國台灣　華府立場一致

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記者丁維瑀／綜合報導

近日臉書瘋傳一則消息，美國國籍暨移民局（USCIS）網站註明，若持台灣護照申請歸化美國，填寫表單時，國籍欄位可填「台灣」（Taiwan），如果寫下其他名稱如「中國台灣」、「中華民國台灣」則不會受理。不過，這個訊息並非完全正確，駐美代表處說明，這其實是美方一貫立場，並未改變。

▲護照,自辦護照。（圖／記者陳涵茵攝）

▲依據美國國籍暨移民局規範，台灣民眾申請歸化美國在國籍欄位可以填寫「台灣」，獲得的核發證書，原國籍也會顯示為「台灣」。（圖／記者陳涵茵攝）

綠黨桃園市議員王浩宇3日在臉書寫道，「＃台灣就是台灣，即日起入籍美國，台灣只能寫Taiwan，Taiwan ROC或ROC恕不受理。」這個消息引起多人分享，許多網友紛紛讚許「棒極了」。然而，這個說法不是完全正確。

《中央社》報導，針對入籍申請表格「N-400」，USCIS規範指出，持中華民國護照想要申請入籍，國籍欄位可以填寫為「台灣」，之後拿到美方核發的歸化證書，其顯示國籍也將是「台灣」，不會出現如「中華人民共和國台灣」（Taiwan, PRC）、「中國台灣」（Taiwan, China）、「中華民國台灣」（Taiwan, ROC）等不同名稱；至於「中國」，則提供給國籍為中華人民共和國的歸化申請者。

▲▼依據美國國籍暨移民局規範，台灣民眾申請歸化美國，在國籍欄位可以填寫「台灣」，獲得的核發證書原國籍也會顯示為「台灣」。（圖／翻攝自USCIS）

▲USCIS政策手冊第3章附註第3點。（圖／翻攝自USCIS）

駐美代表處表示，不清楚何時USCIS列出這項說明，但不論是台灣民眾申請歸化、簽證，美國政府的規範都一致，沒有改變，事實上，我國公民透過網路填寫相關表格時，在國籍選項中就能選擇「Taiwan」。

專門處理移民的當地律師說明，根據USCIS這項規範，代表民眾能使用「台灣」作為國籍，不過，若有人使用「中華民國台灣」，一樣會被受理，只是若當初註明國籍為台灣的話，獲得的歸化證書其原國籍就會是台灣。

►原國籍寫「台灣TAIWAN」就可！　美移民局：證書不會出現中華民國

►挺到底！德、台建交請願案「連署破5萬」達標了　將排進國會議程

 
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