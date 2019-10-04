抓到了！台中「保特瓶大廠」偷排廢氣　遭重罰追繳1.2億空汙費



▲稽查人員以科學儀器監測汙染物排放情形。（圖／環保署提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



台中空汙嚴重！環保署與台中市政府環保局會同台中地檢署指揮保七總隊第三大隊等單位，共同查獲位在台中工業區內「保特瓶大廠」違規排放揮發性有機汙染物及蓄意短繳空汙費，違反空氣汙染防制法並涉犯行政刑罰規定，將19名業者提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑，並追繳5年內漏繳空汙費共新臺幣1億2,586萬元。

環保署表示，與台中市政府環保局運用高科技儀器，並使用建置完成之空氣監測物聯網系統，經長期蒐證及資料分析後，掌握台中工業區內「保特瓶大廠」宏全國際股份有限公司，違法排放未經處理之含揮發性有機物廢氣，經地檢署周佩瑩檢察官指揮於107年9月展開檢警環聯合查緝行動，查獲該家業者為節省操作成本，蓄意以不開啟空汙防制設施、調控空汙防制設備操作時間或應付稽查時才開啟、調整廢氣流向將廢氣未經處理即逕排放於大氣中等重大違規行為。



▲檢察官勘驗汙染物監測訊息。

將該保特瓶大廠以違反空氣汙染防制法第23條第1項及第24條第4項等規定，並依新修正後之空氣汙染防制法裁處最高新臺幣2千萬元罰鍰。環保署也於查核時調閱相關資料，查獲該事業明顯短繳空汙費，刻意短報製程原物料使用量及不實核算削減量，除犯修法前空氣汙染防制法第47條不實申報行政刑罰規定由台中地檢署偵辦外，並由台中市政府環保局依據所查扣之資料，追繳5年內漏繳空汙費新臺幣1億2,586萬元。

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環保署呼籲業者，汙染防制工作及維護空氣品質為事業之應盡義務，任何為節省成本而破壞環境之行為絕不容許，情節重大者依107年8月1日新修正之空氣汙染防制法規定最高可處罰鍰2,000萬元，另廠商、事業場所負責人或監督策劃人員，涉犯刑罰規定者也將難逃刑責制裁，請業者勿以身試法，貪小失大。