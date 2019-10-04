南方澳6移工命喪斷橋　3人因宗教信仰「不火化」送回印尼

▲南方澳6移工命喪斷橋，3人不火化3人船主尊重家屬意願。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午發生橋面崩塌，3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，其中3名印尼籍移工因宗教不火化要運回印尼，另3名菲籍移工，江姓船主表示，尊重家屬意願，全力協助家屬處理後事。

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外，造成6名移工罹難、12人輕重傷，罹難移工均是新臺勝船隊船員，分別是印尼籍WARTONO（男、29歲）、印尼籍ERSONA（男、32歲）、印尼籍MOHAMAD DOMIRI（男、28歲）、菲籍SERENCIO ANDREE ABREGANA（男、44歲）、菲籍ESCALICAS ROMULO JR ILUSTRISIMO（男、29歲）、菲籍IMPANG GEORGE JAGMIS（男、47歲）。

新臺勝船隊江姓船主表示，罹難的印籍移工，目前家屬是全不來台奔喪，由印辦代為處理後事「我們船公司與政府是全力配合」，另因宗教，3名印尼籍移工遺體是不火化要運回印尼，相關所需經費也會全力配合。

而3名罹難菲藉移工，也是會配合家屬意願來協助需要在地火化或運回菲國，菲籍家屬來台事宜，更是會協助。

▲宜縣殯葬管理所福園內設置追思靈堂，讓罹難移工家屬追思。（圖／記者游芳男攝）

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