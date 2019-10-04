31歲每天喝1斤白酒　他變「小黃人」血糖值飆正常人數十倍

▲飲酒示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

浙江安吉一名31歲的的青年，在過去15年裡，平均每天要喝1斤白酒或者800ml黃酒，日前酒後出現急性休克及意識不清，甚至還渾身泛黃，總膽紅素和血糖值都是正常人的數十倍以上，休克了整整3天，所幸經過醫院密切治療，這名青年終於撿回一條性命。

《浙大一院》微信公眾號報導，這名青年送醫時，凝血功能極差，還出現了急性腎損傷和肝衰竭的相關症狀，喝酒讓他沒了工作、在家待業5年，可他還是嗜酒如命，酒後罵人、撒潑，跌倒、摔傷都是家常便飯，這次再喝倒之後還拒絕去醫院。

▲浙江青年因喝酒導致身體泛黃。（圖／翻攝自《浙大一院》微信公眾號）

報導指出，經過大量補液、縮血管藥物持續泵入、胰島素泵降糖、護肝、降黃等治療，密切監測血壓、尿量、腎功能及電解質等指標，這名青年歷經九死一生，終於撿回一條性命。

無獨有偶的是，這青年一名58歲的「病友」，長年大量的飲酒，已經讓他進入肝硬化失代償期，使得他面色灰黯、睾丸萎縮，卻乳房發育，以及反復出現嘔血、腹水等情況，雖然最後成功換肝，但他不僅花費了高昂的移植費用，還需要終身服用排異藥物。

學者指出，杯中酒下肚以後，約有10%由呼吸道、尿液和汗液等以原型排出，其餘90%由胃腸黏膜吸收入血，經過肝臟代謝，乙醇被氧化成乙醛，脫氫後轉化為乙酸，最後變成二氧化碳和水排除體外。乙醇和乙醛都具有直接刺激、損害肝細胞的毒性作用，能使肝細胞發生脂肪變性，甚至壞死。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！