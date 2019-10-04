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保四女警官補測「跑3000m」休克亡　20日台中追思園舉辦告別式

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▲顏姓女警官訂於20日舉辦告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲顏姓女警官訂於20日舉辦告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

保四總隊顏姓女警官7月31日參加常訓術科3000公尺跑步補測，不料顏女跑了約1100公尺後，身體一度失去生命徵象，緊急送往彰化秀傳醫院搶救後恢復心跳，但昏迷指數僅3，卻不幸因心律不整、合併呼吸衰竭在9月30日凌晨4時53分病逝台中榮總，也將訂於10月20日在台中榮總後方的追思園殯儀館舉辦告別式。

30日一早6時35分許，保五總隊岡山基地60多名學員正在進行收心操時，一名黃姓學員卻突然身體不適，隨後出現身體抽搐像是癲癇發作的症狀，隊部見狀立刻將他送醫搶救不治，昨日台中市消防局2名正值青壯年的消防人員入火場而犧牲生命，警消人員為了執行任務，卻不顧生命，撒守人寰，讓人鼻酸。

▲顏姓女警官訂於20日舉辦告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲顏姓女警官送秀傳醫院急救。

據了解顏姓女警官在家中排行老二，未婚，家人對於愛女從事警察工作，都以她為榮，如今發生這樣的事情，家人都非常的不捨，從秀傳轉院到台中榮總，昏迷指數從3升到6的消息傳回保四總隊，隊部的員警都替他集氣，要她加油不要放棄，趕緊歸隊服勤一起上班，在保四的官網上仍看得到顏警官參加慶祝端午節隊訓的影片，沒想到就在9月30日凌晨傳來噩耗，讓隊部的員警都不敢置信。

大隊長李承翰也說，對於警界頓失一位優秀警察的同仁深感不捨與遺憾，會全力爭取撫卹，並協助後續家屬治喪事宜，並移靈至中榮對面的追思園殯儀館，告別式也將訂於20日上午10時30分公祭進行。

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