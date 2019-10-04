參觀凡爾賽宮免出國！Google透過VR免費帶你去

▲Google Arts & Culture近日與法國凡爾賽宮合作，VR眼鏡用戶可免費以VR虛擬實境進入進入凡爾賽宮參觀。（圖／翻攝自YouTube／Château de Versailles）

記者王曉敏／綜合外電報導

沒錢去法國、到了法國又嫌總是人擠人嗎？不妨使用VR過過乾癮。Google Arts & Culture近日與法國凡爾賽宮合作，HTC Vive或Oculus Rift VR眼鏡用戶即可免費透過VR虛擬實境進入法國最熱門的景點之一凡爾賽宮參觀。

Google在VR中總共重建了21間房間及387,500平方英尺（約35,999.92平方公尺、10,889.97坪）的內部空間，用戶可在其中仔細觀察超過百件的藝術品，包括雕塑、繪畫等，並可放大至極致的特寫細節，這都是實際去參觀凡爾賽宮做不到的。

▲Google在VR中總共重建了21間房間及387,500平方英尺的內部空間。（圖／翻攝自YouTube／Château de Versailles）

據科技網站Engadget報導，Google表示他們總共收集了超過4TB的資料，並建構了150億像素的畫面。用戶可盡情參觀鏡廳、王家禮拜堂等內部知名著名景觀，其中的藝術品、家具都觸手可及。

HTC Vive、Oculus Rift或Valve Index頭戴VR設備的用戶可從Steam上免費下載「VersaillesVR | the Palace is yours」進入參觀。若沒有VR設備，Google也在Google Arts & Culture網站上推出線上展覽，展出凡爾賽宮內超過390件資產，包括物品、文物及繪畫等，並可在線上參觀凡爾賽宮內6間最著名的房間，同時也互有歷史專家的語音導覽。