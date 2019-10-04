影／違建案近9萬件每月拆2百多　中市府：拆的速度永遠追不上新增

▲▼台中市累計違建案高達8萬多，每月拆2百多件，怎麼拆也拆不完。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中大雅違建鐵皮工廠大火，造成2名警消殉職，使得違建問題再度浮上檯面，台中市政府4日表示，截至9月累計查報未拆違建數高達8萬7904件，雖然每月拆除2百件以上，但接獲檢舉案件超過6百，「拆的速度永遠追不上新增速度」，市府呼籲民眾不要再蓋違建，違法又有公安疑慮，還有可能造成人命財產損失。

「怎可不拆！」違建不只違法，更是公安死角，都市發展局上午到霧峰區乾溪路31號旁農地，強制拆除農地鐵皮違建，該工廠位在非都市土地農業用地，違建人未申請農地使用許可及建築執照，擅自興建鐵皮屋，面積約5百平方公尺、高度約7公尺，違建人出租給其他廠商以賺取租金，違規情節重大。

都市發展局都市修復工程科長謝國基表示，違建是全國性問題，台中市平均每月拆除件數2百多件，但是每月光是查獲或受理檢舉案件就超過6百，拆除的速度永遠不敵新增的案數」，因此呼籲民眾不要再蓋違建，不但違法還會有公安疑慮。

都發局指出，台中市累計查報未拆違建案，截至9月止高達8萬7904件，其中，農地上的違章工廠由中央與地方通力查緝，自2015年1月1日開始有註記農地違建紀錄，至今年9月止農地違建查報共5998件，疑似作為工廠使用且經都發局拆除者有960件。

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