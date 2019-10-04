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提升投標人扣款結果上傳正確性及效率　證交所競拍系統新增警示提醒功能

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▲老人，老年人，退休，電腦，筆電，打字，老年人口，阿公，爺爺，老爺爺。（圖／pakutaso）

▲ 證交所為提升競拍系統上傳內容的正確性，新增警示提醒功能。（示意圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所表示，鑒於近來偶有證券商在辦理競價拍賣作業時，未於開標前一日時限內上傳投標保證金及處理費扣款結果或上傳內容有誤，以致影響客戶參與競價拍賣權益。為提升投標人扣款結果上傳至證交所競拍系統之正確性及效率，新增相關警示提醒功能，並已於10月1日上線。

在投資人端，針對投資人執行投標作業輸入投標金額時，倘若投標金額超過底標一定程度時，新增警示視窗提示，提醒內容為「您的投標價格為XX元，需提繳投標保證金及投標處理費 XX元，請確認投標金額是否正確!!!」。

請繼續往下閱讀...

而在證券商端，證券商總分公司於開標日前一日下午2點前上傳投標保證金及處理費扣款結果時，增加警示視窗提示，內容為「上傳之投標保證金及處理費扣款結果是否經核對及確認，並與銀行驗資結果一致」。

證交所表示，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十二條規定，投標人投標後，投標單不得撤回或更改，提醒投資人須確認標單內容後按下確認鍵完成投標作業。另證券商應確實執行銀行驗資作業並加強檢核上傳投標保證金及處理費扣款結果正確性，以維護投資人之權益。

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