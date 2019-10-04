台中工廠大火2消碳化殉職　檢察官慟：我們都是違建的共犯

▲台中大雅違建火警，奪走2名消防員的寶貴生命。（圖／翻攝東森新聞）

記者陳凱力／綜合報導

台中大雅3日凌晨發生大型免洗餐具工廠火警，2名勇消因撤退不及殉難火場，令人深感痛心，而失火的2家工廠內堆滿易燃的免洗餐盒、南北雜貨倉儲及紙類，事後更被查出2間廠房竟然都沒有使用執照，屬於整棟違章建築。對此，查緝大型違建不遺餘力的檢察官許大偉也痛批，「就是因為大家對於違建的法治低落，才會造成一次又一次的悲劇，從桃園新屋鄉違建保齡球館釀6勇消殉職事件，大家都忘了災難發生的原因，悲劇之所以不斷上演，我們都是違建的共犯！」

「究竟還要犧牲多少警消的性命，才能喚起政府重視違建的危害性」，新竹地檢檢察官許大偉說，過去起訴數十件大型農地違建案，有佔地數千坪的農地違建工廠、餐廳或豪華別墅，聲請法院沒收違建，但卻屢遭法院不予沒收，無法拆除違建，再加上近日工輔法相關問題，他憂心「若不加強管控，悲劇仍會一再發生，只能請求上蒼保佑」。

▲許大偉說，「如何降低悲劇的產生，根本之道就是減少違建產生機會」。（圖／記者李忠憲攝）



許大偉說：「從桃園新屋鄉違建保齡球館釀6勇消殉職事件至今，大家都忘了這些災難的發生原因，悲劇之所以不斷上演，我們等於都是違建的共犯！」許大偉致力於清除新竹縣違建，甚至因為「清得太用力」遭到民眾、商家的不諒解，還有政府單位的消極不作為，都讓他深感無力，他說：「真的希望這些消防員的犧牲可以喚醒大家對農地違建的重視」。

他說，台灣農地違建沉疴已深，是來自於行政機關及民意代表為了選舉選票，藉故或施壓拆除單位對於違建不予拆除或列管暫緩拆除，甚至議會刪除行政機關拆除預算，以至於行政單位以無編列拆除預算為由列管暫緩拆除，故不執行拆除違建的亂象，無異鼓勵民眾在農地上違法蓋工廠、餐廳及豪華別墅等建物，讓違法者有利可圖，間接鼓勵民眾違法。

▲許大偉說：「從桃園新屋鄉違建保齡球館釀6勇消殉職事件至今，大家都忘了這些災難的發生原因，悲劇之所以不斷上演，我們等於都是違建的共犯！」（圖／民眾提供）

以鐵皮搭建的違法工廠，沒有受建管、消防及環保等單位的監督及管理機制，違建就變成各縣、市政府建管等單位的三不管地帶，完全無法受政府相關單位監督及管理，除了衍生環保之水汙、空汙、食安衛生、消防安全等問題外，一旦發生火警，就會演變成「桃園新屋保齡球館」或「台中大雅火警」這樣的悲劇。

看到勇消殉職在違建的意外，實在讓人感到萬分悲痛，許大偉說，「如何降低悲劇的產生，根本之道就是減少違建產生機會，特別是大型違建工廠，政府及人民不能為獲得少許的經濟利益，放任農地工廠違建，犧牲農地之環保之水汙、空汙、食品安全衛生、消防安全等問題，近利短視的農地政策，令人無法理解，也無法苟同。」

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