一次看懂寵物險！華南產險：「每一次賠償限額」指同一事故…每家保單都一樣

▲毛小孩出門在外很有可能發生意外，也可能有疾病上的狀況，因此越來越多飼主購買寵物保險。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

寵物保險越來越熱門，但有些網友還是疑惑，質疑有的保單強調「實支實付、無理賠次數上限」，但實際上，卻是以每個保險事故來看，而非無限次數，例如帶狗狗看診三次，但卻只能申請一次費用。對於網友的疑問，華南產險解說，市面上所有寵物險保單「每一次」定義，其實都相同，任何就醫都視為同一次事故。

華南產險分析，網友可能曲解，有些業者保單寫「每一次」是每一次看醫生，比華南保單來得好，這是子虛烏有的。

至於華南產險保單內容寫「完全無理賠次數限制」，意思是只要不是同一病因，在保險期間內都可以繼續理賠；反觀其他業者，當理賠次數到達，醫療險部分的效力就終止了。因此，華南產險「無理賠次數」在保險期間內的累積賠償限額，都能讓飼主充分得到賠償，不會因為就診幾次，保額尚未用完就已經無法獲得理賠。

▲華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

至於何謂自負額或補償比例？華南產險表示，市面上其他寵物險保單提及的「自負額限制」和「補償比例」，其實就是玩文字遊戲，兩者都是自負額，但華南寵物保單的特色就是沒有自負額限制，在賠償限額內都能「實支實付」賠償。

舉例來說，A公司的寵物保單內容為理賠次數限制5次，每次限額2萬元，補償比例50%，保期累積限額10萬元。假設寵物總共就診10次，每次花費1萬元，最後飼主只能獲得2萬5000元的理賠，而且在就醫第5次後，寵物醫療險的效力就終止了。

然而，根據華南產險的寵物保單內容，無理賠次數限制，無自負額，無補償比例限制，每次限額2萬元，保期累積限額10萬元。假設寵物同樣就診10次，每次花費1萬元，此張保單可以完整獲得10萬元的理賠。也就是說，飼主最後可獲得的理賠金額是A公司保單的4倍。

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