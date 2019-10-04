斷橋害她等不到丈夫回家！漁工妻抵台見最後一面　悲痛大哭當場昏厥

▲斷橋罹難GEORGE妻（紅上衣）來台認屍，悲痛大哭昏厥令人不捨。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午發生橋面崩塌，3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，其中新臺勝266號漁船上菲藉罹難者IMPANG GEORGE JAGMIS的妻子Marie Anne Impang等2人，4日趕到宜蘭員山福園認屍時，悲從中來放聲大哭而昏厥令人鼻酸不捨，經醫護人員照護後才漸甦醒過來。

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外，造成6名移工罹難、12人輕重傷，菲藉羅難者IMPANG GEORGE JAGMIS，遺體2日上午被尋獲，並送往宜蘭福園冰存。

▲南方澳斷橋菲藉罹難者GEORGE妻子，在靈堂追恩並拍攝亡夫牌位。（圖／記者游芳男攝）

IMPANG GEORGE JAGMIS的妻子Marie Anne Impang與妹妹Meriam Dimailig，悲痛的在4日飛抵趕到宜蘭員山福園追思亡夫，GEORGE遇劫難，他妻子悲痛3天未睡覺。

她先靈堂追恩並拍攝亡夫牌，隨後到福園解剖室見亡夫一面時，無法忍受丈夫驟逝，悲從中來，在解剖室放聲大哭後昏厥，令人相當不捨，經醫護人員照護後幸無大礙。

47歲George育有1子，12年前來台討生活，是新臺勝1號船員，個性溫和，資淺漁工都很願意聽他的話，沒多久就被船主升任當領班。

斷橋時，George正跟著其他漁工們到橋下排隊等著為漁船加油，當時他正在新台勝266號船上，不料，橋卻突然坍塌，遺體經過近22小時2日上午才在第13號碼頭海域被找到。

George因來台已12年，沒有大學學歷，依規定不得被續聘需要返鄉，只差半年，就可以返鄉卻不幸魂斷異鄉。